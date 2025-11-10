LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Monna e Maldini a caccia della finale nella pistola 10 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Tiro a Segno Mondiali 2025 in programma a Il Cairo in Egitto. La rassegna iridata è il momento principale dell’annata agonistica e va a precedere le Finali di Coppa del Mondo, seconda manifestazione per importanza. Il programma si snoda da sabato 8 a venerdì 14 novembre.

L’Italia è rappresentata da 17 tiratori: Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani, Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Mattia Scodes, Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini, Margherita Brigida Veccaro. Nella prima giornata si assegnano due titoli, quello della carabina 10 metri femminile e quello della carabina 10 metri maschile.

Il programma di oggi prevede dalle 8.15 Qualificazioni pistola 10m femminile 1a parte e le qualificazioni della carabina 3 posizioni 50m maschile 1a fase 1a parte. Alle 10.15 le qualificazioni pistola 10m femminile 2a parte e la seconda parte delle qualificazioni della carabina 3 posizioni 50m maschile. Alle 12.15 in programma le qualificazioni pistola 10m maschile 1a parte, alle 12.30 la finale pistola 10m femminile, alle 14.15 le qualificazioni della pistola 10m maschile 2a parte e alle 16.30 la finale pistola 10m maschile.

Giornata importante quella odierna per la spedizione italiane che, dopo il quarto posto di ieri di Sollazzo e Salafia nella carabina 10 metri a coppie, entreranno in scena i medagliati olimpici Federico Nilo Maldini e Paolo Monna che sono tra i favoriti nella gara dai 10 metri. Per l’Italia forse è la carta più importante di questo Mondiale per salire sul podio e dunque c’è grande attesa per questa gara. il cui livello è altissimo. Assieme a Maldini e Monna sarà in gara per l’Italia Mattia Scodes.

Nella gara della pistola 10 metri femminile sarà al via l’azzurra Vittoria Toffalini, mentre nella carabina 3 posizioni maschile saranno in gara gli italiani Edoardo Bonazzi, Michele Bernardi e Simon Weithaler

Nella gara della pistola 10 metri femminile sarà al via l'azzurra Vittoria Toffalini, mentre nella carabina 3 posizioni maschile saranno in gara gli italiani Edoardo Bonazzi, Michele Bernardi e Simon Weithaler