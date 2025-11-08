Tiro a segno, Ban Hyojin conquista l’oro nella carabina femminile da 10 metri ai Mondiali

Il primo titolo iridato dei Mondiali senior 2025 di tiro a segno va alla sudcoreana Ban Hyojin, che conquista l’oro nella carabina femminile da 10 metri: a Il Cairo, in Egitto, l’asiatica in finale si ferma a tre decimi dal record del mondo e supera la cinese Wang Zifei, d’argento, e l’indiana Elavenil Valarivan, di bronzo. Fuori nelle qualificazioni tutte le azzurre in gara, con l’Italia 26ma nella classifica a squadre vinta dalla Cina davanti alla Corea del Sud ed all’India.

Nella finale ad otto il duello conclusivo va alla sudcoreana Ban Hyojin, che chiude a quota 255.0 e regola la cinese Wang Zifei, alla piazza d’onore con 254.0, mentre sale sul gradino più basso del podio l’indiana Elavenil Valarivan, eliminata a due colpi dal termine con 232.0. Resta ai piedi del podio l’atleta individuale neutrale Mariia Vasileva, quarta a quota 211.0.

Seguono la cinese Han Jiayu, in quinta posizione con 189.5, e le sudcoreane Kwon Yuna, sesta a quota 168.7, eliminata allo shoot-off da Vasileva, poi in grado di scavalcare anche Han nei due colpi successivi, e Kwon Eunji, settima con 147.4, mentre la prima tiratrice ad abbandonare l’ultimo atto è la turca Damla Kose, ottava ed ultima con lo score di 124.4.

Nelle qualificazioni, con 120 tiratrici al via, escono di scena le tre azzurre in gara: 34ma Carlotta Salafia con 628.6, 83ma Sofia Ceccarello con 623.8, 109ma Martina Ziviani con 618.3. Nella classifica a squadre, con 30 Paesi iscritti, l’oro va alla Cina con 1901.7, a tre decimi dal record del mondo, davanti alla Corea del Sud, d’argento a quota 1899.9, ed all’India, di bronzo con 1893.3, che beffa la Turchia, quarta con lo stesso punteggio ma con uno score peggiore nell’ultima serie. L’Italia chiude 26ma a quota 1870.7.