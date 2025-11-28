F1, Piastri ottiene la pole per la Sprint in Qatar. 3° Norris, in difficoltà Verstappen e la Ferrari

Oscar Piastri si conferma un interprete eccezionale del Lusail International Circuit e primeggia nella Sprint Qualifying del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren vuole lottare fino in fondo per il titolo iridato e partirà davanti a tutti al via della manche breve in programma domani che metterà in palio 8 punti preziosi in chiave campionato.

Il 24enne di Melbourne ha battuto sul giro secco la Mercedes di un ottimo George Russell, mentre il leader della generale Lando Norris ha pasticciato nel momento clou della sessione non andando oltre il terzo posto. Delusione in casa Red Bull per Max Verstappen, solo 6° e addirittura alle spalle del compagno di squadra Yuki Tsunoda, mentre l’Italia non può sorridere per la settima piazza di Kimi Antonelli su Mercedes e soprattutto per la pessima prestazione della Ferrari (9° Charles Leclerc, 18° un disperso Lewis Hamilton).

In SQ1 sono tutti obbligati da regolamento a montare le gomme medie ed il più veloce alla fine è Verstappen in 1’21″172 davanti ad Alonso e Piastri, con Norris 5° ad un paio di decimi. Eliminati Stroll con l’Aston Martin, Lawson con la Racing Bulls, Hamilton (solo 18° a quattro decimi da Leclerc) con la Ferrari ed infine le Alpine di Gasly e Colapinto.

In SQ2 c’è ancora l’obbligo di utilizzo della mescola media e le McLaren si mettono a dettare il passo con Norris leader in 1’20″956 davanti a Piastri, Verstappen, Russell e Tsunoda. Si salva con un pizzico di fortuna Antonelli in decima piazza, mentre restano esclusi dalla top10 Hadjar con la Racing Bulls, le Haas di Bearman (12°) e Ocon (15°) e le Sauber di Bortoleto (13°) e Hulkenberg (14°).

In SQ3 si passa finalmente alla gomma più morbida per i time-attack decisivi. Piastri si prende la pole provvisoria dopo il primo giro in 1’20″241 con soli 44 millesimi di margine su Norris, mentre Verstappen commette un errore andando fuori pista e rischiando di danneggiare il fondo sulla ghiaia. Nel secondo e ultimo tentativo Piastri si migliora ulteriormente e resta davanti alla Mercedes di Russell per 32 millesimi, con Norris che scende in terza posizione (sbagliando il giro finale). Quarto un grande Alonso con l’Aston Martin, poi le Red Bull di Tsunoda e Verstappen, 7° Antonelli e 9° Leclerc.

CLASSIFICA SPRINT QUALIFYING GP QATAR F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:20.055

2 George Russell Mercedes +0.032

3 Lando Norris McLaren +0.230

4 Fernando Alonso Aston Martin +0.395

5 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.464

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.473

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.477

8 Carlos Sainz Williams +0.487

9 Charles Leclerc Ferrari +0.567

10 Alexander Albon Williams +0.733

11 Isack Hadjar Racing Bulls

12 Oliver Bearman Haas F1 Team

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber

15 Esteban Ocon Haas F1 Team

16 Lance Stroll Aston Martin

17 Liam Lawson Racing Bulls

18 Lewis Hamilton Ferrari

19 Pierre Gasly Alpine

20 Franco Colapinto Alpine