F1, Lando Norris: “Ho commesso un errore. Domani spero di passare Russell”

Lando Norris partirà dalla seconda fila in occasione della Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il mitico circuito di Losail. Leggermente teso il britannico, che sa di giocarsi tantissimo questo weekend in ottica classifica piloti.

Nello specifico il nativo di Bristol a bordo della sua McLaren ha ottenuto la terza piazza racimolando un gap di 0.230 rispetto al compagno di scuderia Oscar Piastri, bravo a centrare la pole position piazzandosi davanti alla Mercedes guidata da George Russell. Una volta arrivato in zona mista, il pilota ha commentato velocemente quanto fatto:

“Sì, sono rimasto bloccato dietro ad Alex Albon, ma è la vita – ha detto Norris – Il passo c’era, ma ho commesso un errore in curva 2 all’ultimo giro e non sono riuscito a mettere tutto insieme. Sprint? Sarebbe stupido non provare a vincere, vedremo cosa riusciremo a fare questa notte.

Norris ha infine chiosato: “Qui è davvero impossibile superare , quindi probabilmente arriverò terzo, però se solo riuscissi a superare Russell al traguardo sarebbe già un’altra cosa“.