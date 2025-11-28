F1, Oscar Piastri: “Bello essere davanti, ma è solo il primo passo. La macchina dà buone sensazioni”

Ne aveva bisogno Oscar Piastri, reduce da un periodo molto complicato nel Mondiale 2025 di F1. Il pilota australiano della McLaren è stato il migliore delle qualifiche Sprint a Lusail (Qatar), penultima tappa del campionato. L’aussie ha ottenuto il riscontro di 1:20.055, precedendo di 32 millesimi il britannico George Russell (Mercedes) e di 230 il compagno di squadra (leader del Mondiale), Lando Norris.

Un time-attack in cui la McLaren ha mostrato gli artigli, mentre l’olandese Max Verstappen è andato in grande difficoltà, ottenendo solo il sesto tempo, alle spalle anche del team-mate, Yuki Tsunoda. Settimo crono per Kimi Antonelli e nono per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, in un day-1 qatariano in cui la Rossa ha dovuto prendere atto del 18° tempo del britannico Lewis Hamilton.

“È stata una grande giornata, in cui le cose sono andate bene fin dall’inizio. Ho un avuto un piccolo spavento nel mio ultimo tentativo, ma fortunatamente sono stato in grado di migliorare il mio riscontro. Un giro non così pulito, ma è stato sufficiente per stare in pole. È bello essere davanti e il mio obiettivo è quello di prendermi tutto quello che c’è in palio, questo è solo il primo passo“, ha affermato Oscar a caldo.

“La macchina va bene e sono fiducioso per la prosecuzione del week end. Speriamo di continuare su questa strada“, ha concluso il racing driver della McLaren. Qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza della Sprint di domani in cui saranno in palio i primi punti del fine-settimana.