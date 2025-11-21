LIVE Bolelli/Vavassori-Gille/Vliegen, Italia-Belgio Coppa Davis in DIRETTA: gli azzurri trovano due grandi specialisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del doppio decisivo, che si giocherà in caso di 1-1 al termine dei due singolari, del tie tra Italia e Belgio, valido per la prima semifinale della Coppa Davis 2025 di tennis, in corso a Bologna, in Italia.

Sia Italia che Belgio posso vantare degli specialisti in doppio: gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori fanno coppia regolarmente sull’ATP Tour, mentre i belgi Sander Gille e Joran Vliegen in stagione hanno giocato abitualmente con compagni diversi sul circuito maggiore.

Nel ranking ATP gli azzurri sono piazzati meglio, con Simone Bolelli 13° ed Andrea Vavassori 14°: la coppia italiana, inoltre, ha chiuso la stagione tra le prime otto della Race ed ha preso parte alle ATP Finals. In casa belga, invece, Sander Gille è al numero 49 in doppio, mentre Joran Vliegen si attesta al numero 66.

Italia e Belgio si sono affrontate nella fase a gironi della Coppa Davis 2024 ed in quell’occasione il doppio fu decisivo, con Bolelli/Vavassori che vinsero contro Gille/Vliegen per 7-6 (2) 7-5, e consegnarono così agli azzurri il punto del 2-1. Fu proprio quello l’unico precedente tra le due coppie in questione.

Il match sarà il terzo in calendario nella giornata di venerdì 21 novembre: la sfida si giocherà al termine dei due singolari, con il programma che avrà inizio alle ore 16.00. OA Sport vi offre la diretta live testuale del doppio decisivo del tie tra Italia e Belgio, valido per la prima semifinale della Coppa Davis 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!