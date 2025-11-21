Italia-Belgio oggi in tv, Coppa Davis 2025: orari semifinale, programma, streaming

L’Italia tornerà in campo per giocare la prima semifinale della Coppa Davis 2025 di tennis oggi, venerdì 21 novembre, alle ore 16.00: gli azzurri, detentori del trofeo (hanno vinto le ultime due edizioni), nel secondo turno ad eliminazione diretta affronteranno il Belgio.

Nella competizione, in corso a Bologna, il format è quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verrà giocato in caso di risultato acquisito.

La diretta tv della semifinale tra Italia e Belgio della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD e Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX e Rai Play, infine la diretta live testuale di tutti i match del tie tra Italia e Belgio sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Venerdì 21 novembre

16.00 Semifinale, Italia-Belgio – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD

I giocatori schierati verranno annunciati entro un’ora prima del primo incontro

Dalle ore 16.00

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio (Eventuale, si giocherà solo se decisivo)

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: su SuperTennis HD e Rai 1 HD.

Diretta streaming: su SuperTenniX e RaiPlay.

Diretta Live testuale: OA Sport.