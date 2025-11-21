LIVE Berrettini-Collignon, Italia-Belgio Coppa Davis in DIRETTA: primo singolare molto delicato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Belgio. I capitani Filippo Volandri e Steve Darcis danno fiducia agli artefici dei successi maturati all’esordio. Per questo motivo nella cornice della Supertennis Arena di Bologna Matteo Berrettini sfiderà l’emergente Raphael Collignon. Incontro cruciale che indirizzerà il tie e spalancherà le porte della finalissima ad una delle due compagini.

Berrettini, ventinovenne romano, si presenta alla semifinale da numero 56 ATP. Stagione difficile per l’azzurro, alle prese purtroppo sempre con numerosi infortuni. Matteo Nel 2025 ha raggiunto i quarti di finale nel Masters 1000 di Miami e nei tornei di Vienna e Metz. Nei quarti di finale ha piegato in due parziali l’austriaco Jurij Rodionov e si candida ad aprire il tie di semifinale al cospetto dell’esuberante Belgio.

Dal canto suo Collignon, ventitreenne nato a Rochester (Minnesota, Stati Uniti d’America), in questa stagione si è issato con merito nella top 100. Vincitore dei Challenger di Pau e Monza, ha raggiunto inoltre la finale a Lugano ed Orleans. Nel folle match d’esordio ha superato in tre parziali lo sciagurato francese Moutet, dimostrando nervi saldi in un contesto non semplice. Quest’oggi avrà difronte un avversario con tutto il pubblico dalla sua parte.

Il primo singolare di Italia-Belgio tra Matteo Berrettini e Raphael Collignon inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!