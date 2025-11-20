I precedenti di Berrettini e Cobolli contro Collignon e Bergs. C’è un brutto ricordo proprio in Coppa Davis

Nelle prime due giornate di sfide dedicati ai quarti di finale della Coppa Davis 2025 di tennis, in corso a Bologna, il Belgio ha eliminato la Francia, mentre l’Italia ha liquidato l’Austria: domani, venerdì 21 novembre, i belgi e gli azzurri si affronteranno in semifinale a partire dalle ore 16.00.

Italia e Belgio si sono affrontate lo scorso anno nella fase a gironi delle Finals, e la metà dei precedenti tra azzurri e belgi risale proprio a quella sfida, vinta per 2-1 dai ragazzi di Volandri. Berrettini ha battuto Blockx, Bergs ha pareggiato i conti superando Cobolli, ed infine Bolelli/Vavassori hanno sconfitto Gille/Vliegen.

Al di fuori di quel tie di Coppa Davis, inoltre, Bergs ha affrontato una volta ciascuno i tre singolaristi azzurri, uscendo sempre sconfitto: con Sonego a Cincinnati 2025, con Berrettini a Miami 2025, con Cobolli agli US Open 2024 (il bilancio totale è dunque di 1-1 tra i due).

La formazione belga, guidata dal capitano Steve Darcis, può contare sui tre singolaristi Zizou Bergs, Raphael Collignon ed Alexander Blockx, e dalla coppia di doppio composta da Sander Gille e Joran Vliegen. Contro la Francia sono scesi in campo soltanto i primi due, entrambi vittoriosi in singolare.

La compagine azzurra, agli ordini di Filippo Volandri, è composta dai tre singolaristi Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, e dalla consolidata coppia in doppio formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Anche per l’Italia sono scesi in campo nei quarti soltanto Berrettini e Cobolli, entrambi vittoriosi.