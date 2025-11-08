Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

Domenica 9 novembre prenderà il via l’edizione 2025 delle ATP Finals. All’Inalpi Arena di Torino, lo spettacolo non mancherà di certo e in casa Italia si vorrà far valere il proprio status di potenza del tennis internazionale. Nel day-1 saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori a tenere alto il vessillo italico, iniziando la loro avventura in doppio nel Round Robin.

I due azzurri affronteranno i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool. Si prospetta un incontro complicato, che come al solito sarà deciso su pochissimi punti. Si spera che la coppia tricolore riesca ad avere un rendimento in risposta, aspetto a volte non all’altezza della situazione. Bolelli e Vavassori, essendo due giocatori che eseguono il rovescio a una mano, hanno manifestato quest’anno delle incertezze.

Se si vanno ad analizzare i precedenti, i nostri portacolori si sono sempre imposti nei precedenti e tutti quest’anno, ovvero in semifinale a Rotterdam, negli ottavi di finale ad Amburgo e nei quarti di finale del Masters1000 di Cincinnati. Si spera, quindi, di dare un seguito.

La partita tra Simone Bolelli / Andrea Vavassori e Julian Cash e Lloyd Glasspool andrà in scena domenica 9 novembre, in programma non prima delle 18:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE tesuale del match a Torino.

BOLELLI/VAVASSORI-CASH/GLASSPOOL ATP FINALS 2025

Domenica 9 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle 11:30

Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [3] vs Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [6]

Non prima delle 14:00

Carlos Alcaraz (ESP) [1] vs Alex de Minaur (AUS) [7]

Non prima delle 18:00

Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) [1] vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [7]

Non prima delle 20:30

Alexander Zverev (GER) [3] vs Ben Shelton (USA) [5]

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-CASH/GLASSPOOL ATP FINALS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport