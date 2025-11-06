Sorteggio ATP Finals 2025: Bolelli/Vavassori in doppio pescano Cash/Glasspool ed i campioni in carica Krawietz/Puetz

Si è svolto a Torino il sorteggio dei gironi di doppio delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: la coppia italiana composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, inserita in quarta fascia, farà parte del Gruppo Peter Fleming, dove saranno presenti anche i britannici Julian Cash/Lloyd Glasspool, che hanno chiuso in testa la Race.

Sorteggio non semplice, dunque, per la coppia italiana, dato che gli azzurri se la vedranno anche con i campioni uscenti, i tedeschi Kevin Krawietz/Tim Puetz, finiti in terza fascia, e con il duo composto dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, nella seconda urna.

Il Gruppo John McEnroe, invece, sarà composto dalla coppia composta dal finlandese Harri Heliövaara e dal britannico Henry Patten, dal duo formato dal salvadoregno Marcelo Arévalo e dal croato Mate Pavić, dai britannici Neal Skupski/Joe Salisbury e dagli statunitensi Christian Harrison/Evan King.

SORTEGGIO GIRONI DOPPIO NITTO ATP FINALS 2025

GRUPPO PETER FLEMING

Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 1)

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 3)

Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania, 6)

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 7)

GRUPPO JOHN McENROE

Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna, 2)

Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia, 4)

Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna, 5)

Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti, 8)