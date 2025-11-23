LIVE Atletica, Cinque Mulini 2025 in DIRETTA: c’è Iliass Aouani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della grande classica Cinque Mulini 2025, presente anche Iliass Aouani.

Oggi domenica 23 novembre si terrà la novantatreesima edizione della Cinque Mulini, in programma per la seconda volta di seguito in autunno a San Vittore Olona (Milano). La grande classica in terra lombarda è una tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour e rappresenta per molti atleti anche un grande test nel percorso di avvicinamento verso gli Europei di cross che si svolgeranno in terra lusitana in Portogallo (a Lagoa il 14 dicembre).

Nota da giorni addietro la presenza del fenomeno Iliass Aouani, bronzo mondiale e campione europeo di maratona, che ritornerà alla Cinque Mulini circa dieci anni dopo la prima (e sin qui unica) apparizione. Attesi anche altri top italiani sulla distanza degli 8,2 chilometri come Pietro Arese (oro in staffetta agli Europei di corsa campestre), Nekagenet Crippa, Osama Zoghlami, ma anche il campione nazionale di cross Luca Alfieri e Yassin Bouih. Per quanto riguarda la competizione femminile confermata la presenza nel cast italiano di Valentina Gemetto, Micol Majori, Gaia Colli e Nicole Reina.

Il programma seniors della Cinque Mulini 2025 prevede la gara femminile (6.200 metri) alle 11.50 mentre alle 12.30 scatterà la prova maschile (8.200 metri).