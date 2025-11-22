A che ora la F1 su TV8, GP Las Vegas 2025: programma gara in chiaro

Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto agli avversari che li precedono, così come tra i costruttori proverà a fare la Ferrari nei confronti delle rivali per la seconda piazza: queste sono le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai tifosi americani.

La gara statunitense per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 23 novembre, alle ore 5.00 italiane, nel corso del GP di Las Vegas: il terzultimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sullo Strip Circuit e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Per la gara del GP di Las Vegas la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile alle ore 14.00 italiane in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 14.00 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 14.00 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

