Hockey Pista
Hockey pista: Bassano e un “Pazzo Follonica” sorridono nei postici della settima di A1
La settima giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A1 di hockey su pista è andata ufficialmente in archivio, con i posticipi giocati in questa domenica 16 novembre.
Due i risultati: il primo è quello della vittoria secca del Bassano, che si è imposto per 2-0 sul Forte dei Marmi, il secondo invece mette a referto la pazza rimonta del Follonica – in trasferta – nel derby contro il Castiglione. Gli ospiti, sotto per 5-0, si sono affermati alla fine con lo score di 5-8; grazie a una ripresa stratosferica fatta di 6 reti segnate e nessuna subita.
Di seguito i tabellini, i risultati e la classifica aggiornata del massimo Campionato Italiano di hockey su pista.
UBROKER BASSANO – VERSILIA HOCKEY FORTE = 2-0 (0-0, 2-0)
Ubroker Bassano: Grimalt, Ipinazar F, Ipinazar P, Giuliani, Pozzato – Scuccato (C), Riba, Posito, Cardella, Verona – All. Bertolucci
Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Ballestero, Duhalde, Lopez, Bozzetto – Raffaelli A, Checchetto, Cacciaguerra, Giovannelli T, Ciuoi – All. Crudeli
Marcatori: 2° tempo: 2’53” Ipinazar F (BAS), 14’08” Ipinazar F (BAS)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Franco Ferrari di Viareggio (LU)Domenica 16 Novembre 2025 – ore 18:00 – Palasport Casa Mora di Castiglione della Pescaia (GR)
BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. = 5-8 (5-2, 0-6)
Blue Factor Castiglione: Saitta M (C), Maldini, Cabiddu, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Cabella Guarguaglini, Santoni, Irace – All. Bracali
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Vega – Fantozzi, Pascual, Bracali C, Maggi A, Rubega – All. Silva S
Marcatori: 1° tempo: 2’24” Maldini (sup.num) (CAS), 2’56” Escobar (sup.num) (CAS), 8’30” Lasorsa (CAS), 17’40” Cabiddu (CAS), 18’19” Esquibel (CAS), 21’42” Banini F (FOL), 22’38” Fantozzi (FOL) – 2° tempo: 0’24” Banini F (FOL), 10’37” Banini F (FOL), 19’29” Banini F (FOL), 21’32” Vega (FOL), 22’17” Fantozzi (rig) (FOL), 24’48” Banini D (FOL)
Espulsioni: 1° tempo 1’42” Banini D (2′) (FOL), 6’04” Cabiddu (2′) (CAS) e Vega (2′) (FOL), 11’01” Cabiddu (2′) (FOL)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 7 – ANTICIPO 14 NOVEMBRE, SABATO 15 NOVEMBRE, DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025
|14/11/25 ore 21:00
|H.R.C. Monza
|Hockey Breganze
|6-1
|15/11/25 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|Amatori Wasken Lodi
|5-4
|15/11/25 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|Azzurra Novara
|3.2
|15/11/25 ore 21:00
|C.G.C. Viareggio
|Hockey Sarzana
|3.3
|16/11/25 ore 18:00
|H.C. Castiglione
|Follonica Hockey 1952
|5-8
|16/11/25 ore 18:00
|Hockey Bassano 1954
|H.C. Forte dei Marmi
|2-0
|3/12/25 ore 20:45
|A.F.P. Giovinazzo
|Hockey Trissino
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Hockey Trissino
|18
|6
|44
|V-V-V
|2
|TeamService Car H.R.C. Monza
|17
|7
|17
|V-P-V
|3
|Ubroker H.Bassano 1954
|17
|7
|12
|V-V-V
|4
|C.G.C. Viareggio
|17
|7
|9
|V-V-P
|5
|Why Sport H.C. Valdagno
|12
|7
|5
|S-V-V
|6
|Hockey Sarzana
|11
|7
|0
|S-V-P
|7
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|11
|7
|1
|S-P-S
|8
|Amatori Wasken Lodi
|10
|7
|2
|P-S-S
|9
|C.P. Grosseto 1951
|8
|7
|-3
|P-S-V
|10
|Versilia Hockey Forte
|7
|6
|-6
|P-S-V
|11
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|3
|6
|-8
|S-V-S
|12
|TR Azzurra Novara
|3
|7
|-10
|S-S-S
|13
|Blue Factor H.C. Castiglione
|3
|7
|-27
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|0
|7
|-37
|S-S-S