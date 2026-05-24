Hockey pista: Trissino centra la quinta finale consecutiva in Serie A1. Lodi porta Bassano a gara-5

Missione compiuta per Trissino, tutto da rifare per Bassano. Due storie diverse per due delle tre squadre venete impegnate questo fine settimana nelle semifinali play-off della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. I Campioni d’Italia hanno infatti conquistato la quinta finale consecutiva, mentre gli uomini di Alessandro Bertolucci è stata nuovamente fermata da Lodi e, martedì, si giocherà tutto in gara-5.

Ma andiamo con ordine. Trissino ha chiuso i conti portando la serie contro Valdagno per 3-1 imponendosi quest’oggi per 1-6 in un match mai messo in discussione e controllato dall’inizio alla fine nonostante l’illusorio vantaggio iniziale siglato dai padroni di casa al 9:00 da Honorios Santos.

Trionfo all’ultimo respiro invece per Lodi che, tra le mura amiche, ha pareggiato la serie contro Bassano avendo la meglio per 3-2 grazie al più che salvifico sigilli siglato da Compagno in un overtime oltremodo infuocato.

Ricordiamo che la gara-5 che deciderà quale sarà la seconda squadra finalista si svolgerà martedì 26 maggio, a partire dalle ore 20:45.