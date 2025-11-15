Hockey pista: Monza vince ancora in Serie A1! Viareggio pareggia ma resta aggrappata al secondo posto
Monza e Viareggio continuano a tenere i ritmi alti nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Le due squadre infatti si sono ben comportate in occasione dei rispetti match validi per il settimo turno di Campionato, attestandosi provvisoriamente al secondo posto alle spalle di Trissino, vittoriosa in esterna sul campo di Lodi per 3-8 nel posticipo della giornata precedente.
Monza nello specifico ha battuto con un netto 6-1 Breganze, rendendosi così artefice di un match senza storie. Più sprecona invece Viareggio, oggi fermata in casa da Saronno per 3-3 dopo una partita che sembrava persa, risolta con la rete in zona Cesarini firmata da Ambrosio.
Sorride poi anche Grosseto, capace di battere Novara per 3-2, così come Valdagno, compagine che ha superato una corazzata come quella di Lodi grazie al timbro di Dos Santos Seixas segnato soltanto otto secondi prima del fischio finale.
Domani, domenica 16 novembre, si disputeranno Bassano-Forte Dei Marmi e Castiglione-Follonica. La sfida tra Giovinazzo e Trissino verrà recuperate invece il 3 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A1 HOCKEY PISTA 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA:
|
1
|
|
HOCKEY TRISSINO
|18
|
6
|
6
|
0
|
0
|
54
|
10
|
44
|
2
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|17
|
7
|
5
|
2
|
0
|
35
|
18
|
17
|
3
|
|
CGC VIAREGGIO
|17
|
7
|
5
|
2
|
0
|
24
|
15
|
9
|
4
|
|
UBROKER BASSANO
|14
|
6
|
4
|
2
|
0
|
21
|
11
|
10
|
5
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|12
|
7
|
4
|
0
|
3
|
32
|
27
|
5
|
6
|
|
HOCKEY SARZANA
|11
|
7
|
3
|
2
|
2
|
22
|
22
|
0
|
7
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|10
|
7
|
3
|
1
|
3
|
27
|
25
|
2
|
8
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|8
|
6
|
2
|
2
|
2
|
21
|
23
|
-2
|
9
|
|
CP GROSSETO 1951
|8
|
7
|
2
|
2
|
3
|
21
|
24
|
-3
|
10
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|7
|
6
|
2
|
1
|
3
|
21
|
27
|
-6
|
11
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|3
|
6
|
1
|
0
|
5
|
25
|
33
|
-8
|
12
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|3
|
7
|
1
|
0
|
6
|
20
|
30
|
-10
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|3
|
6
|
1
|
0
|
5
|
14
|
35
|
-21
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|0
|
7
|
0
|
0
|
7
|
13
|
50
|
-37