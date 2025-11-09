Hockey Pista
Hockey pista: Bassano espugna Novara nel primo posticipo della sesta della Serie A1
La sesta giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A1 manda in archivio, in attesa del Big mercoledì prossimo fra Lodi e Trissino, un altro match del suo programma.
L’incontro ha visto il Bassano imporsi 1-4 sulla pista del Novara, in una gara non facilmente leggibile: 0-0 primo tempo, poi vantaggio piemontese e successivamente valanga bassanese con Ipinazar – autore di una doppietta – grande protagonista del match.
Di seguito i tabellini, il programma e la classifica aggiornata della Serie A1 di hockey su pista. Viareggio al momento in vetta con 16 punti, Trissino a 15 ma con una gara in meno.
HOCKEY BREGANZE – C.G.C. VIAREGGIO = 3-7 (1-2, 2-5)
Breganze: Tagliapietra Giu, Dal Santo (C), Agostini, Cairo, Costenaro – Volpe, Tagliapietra Gio, Tagliapietra Ant, Volpe J, Todeschini – All. Thiella
CGC Viareggio: Gomez, Cinquini, Torner, D’Anna (C), Ambrosio – Muglia, Rosi, Lombardi, Puccinelli, Poletti – All. De Gerone
Marcatori: 1° tempo: 2’39” Ambrosio (CGC), 4’34” Dal Santo (BRE), 9’29” Muglia (CGC) – 2° tempo 1’26” Torner (CGC), 2’55” Cinquini (CGC), 7’33” Lombardi (CGC), 15’28” Ambrosio (CGC), 18’59” Torner (CGC), 21’30” Tagliapietra Ant (BRE), 21’38” Tagliapietra Ant (BRE)
Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)
Sabato 8 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)
VERSILIA HOCKEY FORTE – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE = 7-5 (4-2, 3-3)
Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Duhalde, Ballestero, Duhalde, Lopes T – Checchetto, Raffaelli, Giovannelli T, Cacciaguerra, Ciupi – All. Crudeli
Blue Factor Castiglione: Saitta M (C), Cabella, Cabiddu, Lasorsa, Escobar – Esquibel, Maldini, Guarguaglini, Santoni, Irace – All. Bracali
Marcatori: 1° tempo: 0’46” Duhalde (FDM), 13’26” Ballestero (FDM), 18’16” Lasorsa (CAS), 19’40” Esquibel (CAS), 24’00” Lopez (FDM), 24’23” Duhalde (tir.dir) (FDM) – 2° tempo: 1’38” Ballestero (FDM), 8’53” Esquibel (CAS), 17’50” Bozzetto (FDM), 18’52” Bozzetto (FDM), 18’52” Lasorsa (rig) (CAS), 23’24” Ballestero (FDM), 24’13” Lasorsa (rig) (CAS)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)
Sabato 8 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)
WHY SPORT H.C. VALDAGNO – C.P. GROSSETO 1951 = 4-3 (3-0, 1-3)
Why Sport Valdagno: Vieira, Seias, Diquigiovanni (C), Crocco N, Santos – Sanches, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas
Grosseto: Granados, Barbieri N, Barragan, Saavedra (C), Sillero – Vargas, Paghi, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
Marcatori: 1° tempo: 12’37” Crocco F (VAL), 16’45” Diquigioanni (VAL), 23’50” Piccoli Giu (VAL) – 2° tempo: 2’34” Sillero (GRO), 8’39” Sillero (GRO), 21’22” Saavedra (GRO), 23’50” Honorio (tir.dir) (VAL)
Espulsioni: 1° tempo: 5’55” Saavedra (2′) (GRO)
Arbitri: Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA) e Paolo Moresco di Marostica (VI)
Sabato 8 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – INDECO A.F.P. GIOVINAZZO = 6-2 (2-1, 4-1)
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Manrique, Munne – Tabarelli, De Rinaldis, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Indeco AFP Giovinazzo: Dangelico, Cardoso, Clavel, Mezzina (C), Mura – Turturro, Monticelli, Cannato, Dilillo, Guia All. Depalma
Marcatori: 1° tempo: 5’41” Mura (AFP), 15’49” Munne (SAR), 24’22” Rubio (SAR) – 2° tempo: 13’03” Manrique (SAR), 17’10” Cardoso (AFP), 18’18” Tabarelli (SAR), 21’05” Munne (SAR), 22’32” Munne (PP) (SAR)
Espulsioni: 2° tempo: 10’19” De Rinaldis (2′) (SAR), 22’02” Mura (2′) (AFP)
Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)
Domenica 9 Novembre 2025 – ore 18:00 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara
TR AZZURRA NOVARA – UBROKER BASSANO = 1-4 (0-0, 1-4)
TR Azzurra Novara: Fongaro, Moyano, Maniero, Gavioli G, Torres R – Illuzzi, Brusa (C), Dinis, Pigato – All. Tataranni
Ubroker Bassano: Verona, Ipinazar P, Ipinazar F, Giuliani, Riba – Montigel, Pozzato, Scuccato, Cardella, Girardi – All. Bertolucci A
Marcatori: 2° tempo: 1’23” Torres (NOV), 3’34” Pozzato (BAS), 17’25” Ipinazar F (BAS), 18’29” Riba (BAS), 24’59” Ipinazar P (BAS)
Espulsioni: 1° tempo: Brusa (rosso) (NOV) – 2° tempo: 10’27” Ipinazar F (2′) (BAS)
Arbitri: Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)
POSTICIPO – Mercoledì 12 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi
BCC CENTROPADANA AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Stefano Blanchetti
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 6 – ANTICIPO 5 NOVEMBRE, SABATO 8 NOVEMBRE, DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025 E POSTICIPO 12 NOVEMBRE PER COPPE EUROPEE WSE CUP
|5/11/25 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|H.R.C. Monza
|4-4
|8/11/25 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|H.C. Castiglione
|7-5
|8/11/25 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|C.P. Grosseto 1951
|4-3
|8/11/25 ore 20:45
|Hockey Breganze
|C.G.C. Viareggio
|3-7
|8/11/25 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|A.F.P. Giovinazzo
|6-2
|9/11/25 ore 20:45
|Azzurra Novara
|Hockey Bassano 1954
|1-4
|12/11/25 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|Hockey Trissino
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|C.G.C. Viareggio
|16
|6
|9
|P-V-V
|2
|Hockey Trissino
|15
|5
|39
|V-V-V
|3
|TeamService Car H.R.C. Monza
|14
|6
|12
|V-V-P
|4
|Ubroker H.Bassano 1954
|14
|6
|10
|P-V-V
|5
|Amatori Wasken Lodi
|10
|5
|8
|S-V-P
|6
|Hockey Sarzana
|10
|6
|0
|S-S-V
|7
|Why Sport H.C. Valdagno
|9
|6
|4
|V-S-V
|8
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|8
|6
|-2
|V-S-P
|9
|Versilia Hocke Forte
|7
|6
|-6
|P-S-V
|10
|C.P. Grosseto 1951
|5
|6
|-4
|P-P-S
|11
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|3
|6
|-8
|S-V-S
|12
|TR Azzurra Novara
|3
|5
|-9
|S-S-S
|13
|Blue Factor H.C. Castiglione
|3
|6
|-21
|S-V-S
|14
|Hockey Breganze
|0
|6
|-32
|S-S-S