Hockey pista: Trissino batte Lodi nel posticipo della sesta giornata e vola in testa alla Serie A1
La sesta – spezzettata – giornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, per quanto riguarda la regular season, è ufficialmente andata in archivio. Il posticipo, attesissimo, fra Lodi e Trissino ha dato il suo verdetto.
A vincere sono stati i veneti, che al PalaCastellotti si sono imposti addirittura con lo score di 3-9. Dopo lo 0-2 del primo tempo, ad opera di Silva e Mendez, gli ospiti dilagano con altri Cocco e Malagoli che salgono di tono davanti a un Lodi che può poco al cospetto degli uomini di Pinto.
Di seguito il tabellino del match, i risultati completi della giornata e la classifica aggiornata.
POSTICIPO – Mercoledì 12 Novembre 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi
BCC CENTROPADANA AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO = 3-8 (0-2, 3-6)
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Giovannetti, Faccin, Compagno – Borgo, Nadini, Borregan, Monticelli G., Pochera – All. Bresciani
Trissino: Sgaria, Silva G, Almeida, Cocco (C), Morais – Malagoli, Gavioli, Mendez, Piccoli Gio, Zampoli – All. Pinto
Marcatori :1° tempo: 6’09” Silva G (TRI), 15’41” Mendez (TRI) – 2° tempo: 1’35” Mendez (TRI), 6’08” Borgo (LOD), 11’36” Cocco (TRI), 12’59” Almeida (TRI), 17’28” Malagoli (TRI), 21’18” Malagoli (TRI), 23’04” Borgo (LOD), 23’14” Piccoli (TRI)
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 6 – ANTICIPO 5 NOVEMBRE, SABATO 8 NOVEMBRE, DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025 E POSTICIPO 12 NOVEMBRE PER COPPE EUROPEE WSE CUP
|5/11/25 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|H.R.C. Monza
|4-4
|8/11/25 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|H.C. Castiglione
|7-5
|8/11/25 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|C.P. Grosseto 1951
|4-3
|8/11/25 ore 20:45
|Hockey Breganze
|C.G.C. Viareggio
|3-7
|8/11/25 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|A.F.P. Giovinazzo
|6-2
|9/11/25 ore 20:45
|Azzurra Novara
|Hockey Bassano 1954
|1-4
|12/11/25 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|Hockey Trissino
|3-9
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Hockey Trissino
|18
|6
|44
|V-V-V
|2
|C.G.C. Viareggio
|16
|6
|9
|P-V-V
|3
|TeamService Car H.R.C. Monza
|14
|6
|12
|V-V-P
|4
|Ubroker H.Bassano 1954
|14
|6
|10
|P-V-V
|5
|Amatori Wasken Lodi
|10
|6
|3
|V-P-S
|6
|Hockey Sarzana
|10
|6
|0
|S-S-V
|7
|Why Sport H.C. Valdagno
|9
|6
|4
|V-S-V
|8
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|8
|6
|-2
|V-S-P
|9
|Versilia Hocke Forte
|7
|6
|-6
|P-S-V
|10
|C.P. Grosseto 1951
|5
|6
|-4
|P-P-S
|11
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|3
|6
|-8
|S-V-S
|12
|TR Azzurra Novara
|3
|5
|-9
|S-S-S
|13
|Blue Factor H.C. Castiglione
|3
|6
|-21
|S-V-S
|14
|Hockey Breganze
|0
|6
|-32
|S-S-S