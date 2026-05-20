Hockey pista: Bassano e Trissino, secondo punto nelle semifinali playoff di Serie A1

Le gare -3 delle semifinali scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey pista sono ufficialmente andate in archivio premiando Bassano e Trissino, che si sono portate così entrambe avanti 2-1 nelle serie contro Lodi e Valdagno.

Ipinazar e soci al PalaUbroker si sono imposti 3-2 sui lombardi, mentre nel derby veneto Cocco e compagni hanno tirato fuori una goleada incredibile battendo addirittura per 7-1 sui corregionali.

Ora si guarda al futuro delle serie: arrivano le gare -4. Bassano e Trissino hanno entrambe il primo match point per chiudere i conti, ma dovranno mettere a segno il colpo in trasferta – fra sabato 23 e domenica 24 maggio – se vorranno staccare il pass per le finali scudetto.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALE SCUDETTO, GARA-3- – – Programma e designazioni arbitrali

SEMIFINALE GARA-3 – Martedì 19 Maggio 2026 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER BASSANO – BCC CENTROPADANA LODI = 3-2 (0-0, 3-2) Serie 2-1

Ubroker Bassano: Grimalt, Ipinazar P, Ipinazar F, Giuliani, Riba – Pozzato, Scuccato (C), Cardella, Posito, Verona M – All. Bertolucci A

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Giovannetti, Compagno, Antonioni (C), Faccin – Borgo, Borregan, Nadini, Zanelli, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 2° tempo: 6’37” Ipinazar F (BAS), 6’49” Compagno (LOD), 6’58” Ipinazar P (BAS), 8’24” Pozzato (BAS), 9’23” Giovannetti (LOD)

Arbitri: Matteo Galoppi di Grosseto e Marco Rondina di Vercelli

SEMIFINALE GARA-3 – Mercoledì 20 Maggio 2026 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – WHY SPORT HOCKEY CLUB VALDAGNO = 7-1 (2-0, 5-1) (Serie 2-1)

Hockey Trissino: Zampoli, Cocco (G), Silva G, Almeida, Mendez – Gavioli D, Malagoli, Piccoli Gio, Morais, Sgaria – All. Pinto J

Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), Sanches, Honorio – Piccoli Giu, Crocco N, Crocco F, Tomba, Vallortigara – All. Mascarenhas

Marcatori: 1° tempo: 1’14” Silva G (TRI), 23’41” Gavioli D (TRI) – 2° tempo: 1’37” Morais (tir.dir) (TRI) , 2’28” Honorio (tir.dir) (VAL), 10’22” Morais (tir.dir) (TRI), 15’32” Piccoli (TRI), 15’59” Mendez (TRI), 21’15” Almeida (sup.num) (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 12’13” Morais (2′) (TRI), 15’06” Sanches (2′) (VAL) – 2° tempo: 10’22” Almeida (2′) e Honorio (2′) (VAL), 19’34” Sanches (2′) (VAL)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Alessandro Eccelsi di Novara

SEMIFINALI – GARA-4 – 23-24 Maggio 2026

Sabato 23 Maggio ore 20:45 – BCC CentropadanaLodi contro Ubroker Bassano (Serie 1-2)

Domenica 24 Maggio ore 18:00 – Why Sport Valdagno contro Hockey Trissino (Serie 1-2)

SEMIFINALI – EVENTUALE GARA-5 – 26-27 Maggio 2026

Martedì 26 Maggio ore 20:45 – Ubroker Bassano contro BCC Centropadana Lodi

Mercoledì 27 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino contro Why Sport Valdagno