Griglia di partenza MotoGP, GP Valencia 2025: risultati e classifica qualifiche
Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia: si è corso al Circuit Ricardo Tormo, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 16 novembre.
Nella Q1 sono usciti di scena quattro italiani: Luca Marini, 13°, Francesco Bagnaia, 16°, Enea Bastianini, 20°, e Nicolò Bulega, 22°.
GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA 2025 MOTOGP
13 L. Marini (Q1)
14 A. Espargarò (Q1)
15 B. Binder (Q1)
16 F. Bagnaia (Q1)
17 J. Martin (Q1)
18 M. Oliveira (Q1)
19 A. Rins (Q1)
20 E. Bastianini (Q1)
21 M. Viñales (Q1)
22 N. Bulega (Q1)
23 A. Fernandez (Q1)
24 S. Chantra (Q1)
CLASSIFICA Q1 GP VALENCIA 2025 MOTOGP
1 R. Fernandez 1’29.036
2 J. Zarco +0.424
3 L. Marini +0.484
4 A. Espargarò +0.490
5 B. Binder +0.525
6 F. Bagnaia +0.548
7 J. Martin +0.594
8 M. Oliveira +0.621
9 A. Rins +0.871
10 E. Bastianini +0.912
11 M. Viñales +0.951
12 N. Bulega +1.009
13 A. Fernandez +1.074
14 S. Chantra +1.221