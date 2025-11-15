Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

GP ValenciaMotoGP

Griglia di partenza MotoGP, GP Valencia 2025: risultati e classifica qualifiche

Pubblicato

10 secondi fa

il

Per approfondire:
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi / LaPresse

Il Motomondiale 2025 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia: si è corso al Circuit Ricardo Tormo, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 16 novembre.

Nella Q1 sono usciti di scena quattro italiani: Luca Marini, 13°, Francesco Bagnaia, 16°, Enea Bastianini, 20°, e Nicolò Bulega, 22°.

GRIGLIA DI PARTENZA GP VALENCIA 2025 MOTOGP

13 L. Marini (Q1)

14 A. Espargarò (Q1)

15 B. Binder (Q1)

16 F. Bagnaia (Q1)

17 J. Martin (Q1)

18 M. Oliveira (Q1)

19 A. Rins (Q1)

20 E. Bastianini (Q1)

21 M. Viñales (Q1)

22 N. Bulega (Q1)

23 A. Fernandez (Q1)

24 S. Chantra (Q1)

CLASSIFICA Q1 GP VALENCIA 2025 MOTOGP

1 R. Fernandez 1’29.036

2 J. Zarco +0.424

3 L. Marini +0.484

4 A. Espargarò +0.490

5 B. Binder +0.525

6 F. Bagnaia +0.548

7 J. Martin +0.594

8 M. Oliveira +0.621

9 A. Rins +0.871

10 E. Bastianini +0.912

11 M. Viñales +0.951

12 N. Bulega +1.009

13 A. Fernandez +1.074

14 S. Chantra +1.221

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità