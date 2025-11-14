MotoGP, Acosta brucia Bezzecchi nelle pre-qualifiche a Valencia. Bagnaia fuori dalla top10

Pedro Acosta chiude alla grande il venerdì di Cheste e realizza il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana 2025, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il giovane fenomeno spagnolo della KTM è stato il più veloce del lotto sul giro secco in 1’29″240, portandosi già oggi a tre decimi dal record ufficiale della pista stabilito da Maverick Viñales nel 2023 in 1’28″931.

Acosta, che va a caccia questo weekend della prima vittoria in MotoGP tra Sprint e gare dopo tanti piazzamenti sul podio, si candida dunque ad un ruolo da protagonista almeno in ottica pole position anche se non sarà semplice battere l’Aprilia ufficiale di un ispirato Marco Bezzecchi. Il romagnolo, dominatore dell’ultimo GP in Portogallo, si è attestato in seconda posizione con un ottimo time-attack a soli 53 millesimi dalla vetta mettendo in evidenza soprattutto un passo incoraggiante.

Terzo posto a 185 millesimi dal leader per la Ducati VR46 di Franco Morbidelli, appena davanti alla Ducati Gresini di un Alex Marquez meno brillante rispetto ad altre occasioni almeno nella simulazione di qualifica. Bella prestazione per il rookie giapponese Ai Ogura, quinto a 0.315 con l’Aprilia Trackhouse, precedendo di un’incollatura la Yamaha Pramac dell’australiano Jack Miller e le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer.

Completano la top10 e avanzano direttamente in Q2 Joan Mir con la Honda e Fabio Quartararo con la Yamaha, rispettivamente a 394 e 433 millesimi dalla testa. Niente da fare per tutti gli altri piloti azzurri che dovranno quindi passare dal Q1: 14° un opaco Francesco Bagnaia a 0.593, 16° Luca Marini a 0.656, 19° Enea Bastianini a 0.997 e 24° il quasi esordiente Nicolò Bulega a 1.312 dal miglior crono assoluto di Acosta.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP VALENCIA MOTOGP 2025

1 Pedro Acosta KTM 1:29.240 –

2 Marco Bezzecchi Aprilia 1:29.293 +0.053

3 Franco Morbidelli Ducati 1:29.425 +0.185

4 Alex Marquez Ducati 1:29.473 +0.233

5 Ai Ogura Aprilia 1:29.555 +0.315

6 Jack Miller Yamaha 1:29.556 +0.316

7 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:29.593 +0.353

8 Fermin Aldeguer Ducati 1:29.597 +0.357

9 Joan Mir Honda 1:29.634 +0.394

10 Fabio Quartararo Yamaha 1:29.673 +0.433

11 Brad Binder KTM 1:29.729 +0.489

12 Raul Fernandez Aprilia 1:29.806 +0.566

13 Aleix Espargaró Honda (Test Team) 1:29.832 +0.592

14 Francesco Bagnaia Ducati 1:29.833 +0.593

15 Johann Zarco Honda 1:29.891 +0.651

16 Luca Marini Honda 1:29.896 +0.656

17 Alex Rins Yamaha 1:29.999 +0.759

18 Maverick Viñales KTM 1:30.147 +0.907

19 Enea Bastianini KTM 1:30.237 +0.997

20 Augusto Fernandez Yamaha 1:30.267 +1.027

21 Miguel Oliveira Yamaha 1:30.304 +1.064

22 Jorge Martin Aprilia 1:30.404 +1.164

23 Somkiat Chantra Honda 1:30.529 +1.289

24 Nicolo Bulega Ducati 1:30.552 +1.312