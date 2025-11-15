Moto3, David Almansa prosegue nel suo dominio a Valencia e detta il passo anche nella FP2, ottimo 3° Lunetta

Prosegue il dominio incontrastato di David Almansa a Cheste. Il pilota di casa, infatti, domina anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, e si conferma come il grande favorito in vista di qualifiche e gara.

Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo il pilota del team Honda Leopard le condizioni meteo sono ancora da prima mattina, con appena 12° sull’asfalto, per cui i piloti hanno dovuto gestire con cura le gomme. Da questo scenario (che, ad ogni modo, virerà verso temperature decisamente più miti nel corso della giornata) è emerso nuovamente David Almansa con un ottimo 1:37.584 e, nel complesso, una serie di giri impossibili per tutti gli altri. Alle sue spalle il compagno di team, e connazionale, Adrian Fernandez (autore anche di una caduta nel finale di turno) con un distacco di 205 millesimi, mentre è ottimo terzo il nostro Luca Lunetta (Honda SIC58) a 235 millesimi.

Chiude in quarta posizione lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) con un distacco di 318 millesimi, mentre in quinta si classifica il suo connazionale Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 365. Sesto tempo per l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) a 406, mentre è settimo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 513. Ottavo lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 588 millesimi dalla vetta, quindi nono l’ennesimo padrone di casa Jesus Rios (Honda Snipers) a 598, mentre completa la top10 il nostro Matteo Bertelle (KTM MTA) con un distacco di 624 millesimi.

Si ferma in 11a posizione Stefano Nepa (Honda SIC58) a 628 millesimi, quindi 13° Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 686 millesimi, subito davanti a Guido Pini (KTM IntactGP) 14° a 698, mentre non va oltre la 22a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.1910