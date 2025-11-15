MotoGP, GP Valencia 2025. Sarà finalmente il giorno di Pedro Acosta? Bezzecchi e Morbidelli obiettano!

Sabato 15 novembre, la MotoGP deciderà l’ultima griglia di partenza del 2025 nelle qualifiche mattutine. Dopodiché, nel pomeriggio (ore 15:00) scatterà la Sprint conclusiva della stagione. La grande domanda è se, finalmente, Pedro Acosta uscirà vincitore da una gara – sia essa dimezzata o intera – della classe regina.

Il ventunenne iberico ha raggiunto la ragguardevole cifra di 20 podi tout-court, senza mai primeggiare in alcun contesto! Arriverà questo benedetto e agognato successo, prima o poi. Oggi sarà la giornata buona? Ieri, il centauro della Ktm ha realizzato il miglior tempo, dimostrandosi sul pezzo e deciso a sfatare il tabù-vittoria.

Cionondimeno, Marco Bezzecchi si annuncia come un rivale estremamente credibile. Il riminese dell’Aprilia è sostanzialmente allo stesso livello di Acosta e vorrà chiudere in bellezza la stagione, conscio che il terzo posto nel Mondiale è cosa (quasi) fatta. L’unico che può soffiarglielo è quel Francesco Bagnaia per il quale la luce proprio non vuol sapere di riaccendersi. Pecco dovrà passare dal Q1 e, per la verità, sembra solo aspettare la fine di questo tormentato 2025.

Il rientrante Jorge Martin è nelle retrovie, così come Nicolò Bulega, che ha dato la sensazione di essere più in difficoltà a Valencia di quanto non lo fosse a Portimao. È anche vero che l’autodromo spagnolo tende ad appiattire i valori, dunque ritrovarsi con un distacco più elevato della media, significa sprofondare in classifica.

Fra i potenziali outsider, occhio soprattutto a Franco Morbidelli. Ieri è piaciuto e l’autodromo valenciano lo vide trionfare nel 2020. In questo finale di stagione da liberi tutti, non si può escludere neppure un colpo di coda dell’ormai trentunenne romano. Sarebbe una sorpresa, ma senza dubbio gradita.