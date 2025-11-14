MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Valencia 2025: Acosta precede Bezzecchi, Bagnaia in Q1

Sono andate in archivio le pre-qualifiche del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato “Ricardo Tormo” si è cercato di condensare in un’ora tutto quello che si poteva. Piloti e team hanno lavorato in cerca del miglior set-up, per comprendere il comportamento delle gomme su questo tracciato nel time-attack e sui long run.

L’assenza del campione del mondo di quest’anno, Marc Marquez, apre gli scenari. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. Operato alla spalla, Marc ha chiuso l’annata e tornerà in pista in occasione del test pre-season del 2026.

Francesco Bagnaia andava in cerca di sicurezze sulla Ducati ufficiale perché rispetto alle sue prestazioni c’è sempre un grande punto di domanda dovuto al feeling con una moto che nella maggior parte dei casi non c’è stato. In tutto questo, Marco Bezzecchi aveva voglia di dare un seguito a quanto di buono visto nel week end di Portimao sulla sua Aprilia.

L’alfiere di Noale ha terminato in seconda posizione in questa sessione, con un gap di 53 millesimi dallo spagnolo Pedro Acosta (KTM). Un grande passo in avanti per Marco, nonostante una caduta in questo turno. Bene Franco Morbidelli (Ducati VR46) che si è classificato in terza posizione a 0.185. Male Bagnaia solo 14° e in Q1.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP VALENCIA MOTOGP 2025

1 Pedro Acosta KTM 1:29.240 –

2 Marco Bezzecchi Aprilia 1:29.293 +0.053

3 Franco Morbidelli Ducati 1:29.425 +0.185

4 Alex Marquez Ducati 1:29.473 +0.233

5 Ai Ogura Aprilia 1:29.555 +0.315

6 Jack Miller Yamaha 1:29.556 +0.316

7 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:29.593 +0.353

8 Fermin Aldeguer Ducati 1:29.597 +0.357

9 Joan Mir Honda 1:29.634 +0.394

10 Fabio Quartararo Yamaha 1:29.673 +0.433

11 Brad Binder KTM 1:29.729 +0.489

12 Raul Fernandez Aprilia 1:29.806 +0.566

13 Aleix Espargaró Honda (Test Team) 1:29.832 +0.592

14 Francesco Bagnaia Ducati 1:29.833 +0.593

15 Johann Zarco Honda 1:29.891 +0.651

16 Luca Marini Honda 1:29.896 +0.656

17 Alex Rins Yamaha 1:29.999 +0.759

18 Maverick Viñales KTM 1:30.147 +0.907

19 Enea Bastianini KTM 1:30.237 +0.997

20 Augusto Fernandez Yamaha 1:30.267 +1.027

21 Miguel Oliveira Yamaha 1:30.304 +1.064

22 Jorge Martin Aprilia 1:30.404 +1.164

23 Somkiat Chantra Honda 1:30.529 +1.289

24 Nicolo Bulega Ducati 1:30.552 +1.312