Quando le prossime gare di ginnastica artistica? Ci sono i Mondiali juniores! Il calendario di fine 2025

I Mondiali 2025 di ginnastica artistica hanno rappresentato l’apice della stagione della Polvere di Magnesio, ma il calendario internazionale propone ancora qualche evento nelle prossime settimane, in modo da congedarsi con tutta calma da questa annata agonistica e proiettarsi vero la preparazione invernale in vista di un 2026 che si preannuncia particolarmente ricca con gli Europei ad agosto e i Mondiali a ottobre (torneranno le gara a squadre e inizierà il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028).

Nel weekend ormai alle porte (1-2 novembre) si disputerà il tradizionale Torneo di Combs la Ville (Francia), sempre rivolto alle juniores e che rappresenta un interessante banco di prova per i nuovi elementi. A seguire il doppio appuntamento in Svizzera con il Memorial Gander (a Morges, il 5 novembre) e la Swiss Cup (a Zurigo, il 7 settembre): prima una kermesse a inviti su un concorso generale individuale (è annunciata anche Alice D’Amato) e poi una gara a coppie miste (attenzione a questo format, visto che sarà olimpico…).

I Campionati Sudamericani (7-9 novembre a Medellin, Colombia) non ci interesseranno da vicino, ma poi ci sarà un altro grande evento internazionale: dal 20 al 24 novembre si disputeranno i Mondiali juniores a Manila (Filippine), dunque vedremo all’opera i talenti che poi sbocceranno nei prossimi anni tra le grandi. Il 29-30 novembre un doppio evento: Vara Caslavska Grand Prix a Brno (Cechia) e Top Gym a Charleroi (Belgio).

Sul fronte italiano, invece, ci sarà da divertirsi con il Grand Prix (evento di esibizione a Reggio Emilia). A livello agonistico sarà importante il Campionato Nazionale Individuale Gold (14-16 novembre per gli uomini e 19-21 dicembre per le donne), senza dimenticarsi dei campionati italiani a squadre per le allieve (12-14 dicembre).

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA FINE 2025

1-2 novembre Torneo Internazionale a Combs La Ville (Francia)

5 novembre Memorial Gander a Morges (Svizzera)

7 novembre Swiss Cup a Zurigo (Svizzera)

20-24 novembre Mondiali juniores a Manila (Filippine)

22 novembre Grand Prix a Reggio Emilia

29-30 novembre Vera Caslavska Grand Prix a Brno (Cechia)

29-30 novembre Top Gym a Charleroi (Belgio)