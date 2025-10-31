Ginnastica artistica, l’Italia viaggia verso i Mondiali juniores: due tornei di preparazione, i convocati

I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si sono conclusi da qualche giorno e si è entrati nella parte conclusiva della stagione, ma all’appello manca ancora un appuntamento di primo piano a livello internazionale: i Mondiali juniores, che si disputeranno a Manila (Filippine) dal 15 al 25 novembre. La rassegna iridata giovanile svela i grandi talenti che saranno protagonisti nell’immediato futuro e due anni fa vennero consacrati Tommaso Brugnami e Giulia Perotti, capaci di trionfare rispettivamente al volteggio e al corpo libero.

L’Italia si sta avvicinando con attenzione alla manifestazione e gli azzurrini saranno protagonisti nei prossimi giorni in un paio di eventi che forniranno le dovute indicazioni ai Direttore Tecnici. Le ragazze prenderanno parte al Torneo di Combs la Ville (Francia) nel fine settimana di Ognissanti (1-2 novembre): per l’avventura in terra transalpina, sotto la guida di Paolo Bucci, il DT Enrico Casella ha selezionato Alessia Carol Cortellino, Ludovica Usueli e Anthea Sisio.

Gli uomini faranno tappa a Kortrijk (Belgio) dal 6 all’8 novembre: gli under 18 incroceranno i coetanei provenienti da Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Belgio. Il responsabile degli under 18 Nicola Costa, affiancato dai tecnici Stefano Barbieri e Nicola Ceccarelli, ha convocato Michele Boschetti, Giacomo Capuozzo, Riccardo Pellizzaro, Nicolas Giuliani e Gabriele Pasanisi.