Ginnastica artistica, Italia quinta con le juniores a Combs la Ville: cadute dolorose alla trave, ora i Mondiali

L’Italia ha scelto il sempre prestigioso Torneo Internazionale di Combs la Ville come tappa di avvicinamento ai Mondiali juniores di ginnastica artistica, che si disputeranno tra tre settimane a Manila (Filippine). La nostra Nazionale, guidata sulle pedane francesi da Paolo Bucci, ha chiuso la gara a squadre al quinto posto con il punteggio di 96.130.

Il team event è stato vinto dalla Francia di Elena Colas, Maiana Prat e Lola Chassat (107.530), davanti agli USA (100.698 per Kylie Smith, Kaylee Sath e Trinity Wood) e a Francia 2 (99.732 per Perla Denechere, Jordane Bayer e Caly Chayani), quarta piazza per il Canada di Alia Mckinley, Nikita Theodat ed Emily Kim (97.264).

A condizionare la gara delle azzurre sono state le quattro cadute alla trave, senza le quali si sarebbe tranquillamente potuto puntare al secondo gradino del podio. Da annotare anche una sbavatura di Alessia Carol Cortellino sullo Shaposhnikova alle parallele asimmetriche e un’uscita sporcata di Anthea Sisio sugli staggi. Ludovica Usuelli ha concluso il concorso generale individuale nono posto con il totale di 48.665, sul giro completo si è imposta la padrona di casa Elena Colas (54.099) davanti alle connazionali Maiana Prat (52.565) e Lola Chassat (51.131).

Evidenziamo i punteggi delle azzurre: Usuelli 12.533 al volteggio, 12.266 alle parallele asimmetriche, 12.033 alla trave, 11.833 al corpo libero; Sisio 13.300 alla tavola, 11.700 sugli staggi, 9.500 sui dieci centimetri, 11.866 al quadrato; Cortellino 11.933 al corpo libero, 11.866 alle parallele, 9.700 alla trave, 12.566 al corpo libero.