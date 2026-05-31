LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bronzo al cerchio! L’azzurra ci riprova a nastro e clavette. Dragas quarta alla palla

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12.33: Qualche errore per la polacca Lewinska che ottiene un punteggio di 27.300 che significa terzo posto con 27.300. Ora la seconda israeliana, Munits che insegue la sua prima medaglia

12.29. Errore per la israeliana Tal Franco che perde la clavetta in modo banale ma pagherà a caro prezzo la sbavatura. Punteggio di 28.150, seconda posizione provvisoria. Ora la polacca Lewinska

12.25: Inizia con un ottima prova la finale alle clavette. la russa Borisova senza errori totalizza il punteggio di 29.200 che potrebbe essere già da podio. Ora la israeliana Tal Franco

12.13: E’ il momento della finale alle clavette con Sofia Raffaeli. Queste le protagoniste:

Mariia Borisova (Russia)

Alona Tal Franco (Israele)

Liliana Lewinska (Polonia)

Daniela Munits (Israele)

Alba Bautista (Spagna)

Sofia Raffaeli (Italia)

Stiliana Nikolova (Bulgaria)

Amalia Lica (Romania)

12.12. Questa la classifica della gara alla palla:

1 Darja Varfolomeev (Germania) 29.550

2 Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.550

3 Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.850

4 Tara Dragas (Italia) 28.250

5 Daniela Munits (Israele) 27.550

6 Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 27.050

7 Alina Harnasko (Bielorussia) 24.500

8 Eva Brezalieva (Bulgaria) 21.250

12.09: Errore grave per la bielorussa Harnasko che scivola in settima posizione con 24.500. Peccato per Dragas che è ai piedi del podio,. Vince la tedesca Varfolomeev con 29.550, argento per Nikolova con lo stesso punteggio ma con un’esecuzione più bassa, bronzo per la russa Ilteriakova con il punteggio di 28.850

12.05: E’ fuori dal podio la israeliana Munits con il punteggio di 27.550. Ora a chiudere la bielorussa Harnasko

12.01: Non sbaglia la russa Ilteriakova che si migliora rispetto alle qualificazioni ed ottiene un punteggio di 28.850 che la pone momentaneamente al terzo posto togliendo dal podio Dragas. Ora Munits

11.56: L’azzurra Tara Dragas totalizza un punteggio di 28.250 che significa terzo posto provvisorio. Podio difficile ma resta una buona prestazione per l’azzurra. ora la russa Ilteriakova

11.55: Piccolissima sbavatura con la palla che è sfuggita per un attimo dalla presa, per il resto grande energia ed espressività per Tara Dragas

11.52: la tedesca Varfolomeev totalizza il punteggio di 29.550 che significa primo posto a pari merito con Nikolova. Tocca a Tara Dragas

11.51: Punta al primo podio di giornata Varfolomeev che non commette errori gravi, anche se qualche piccola sbavatura c’è stata

11.49: Ancora errori per la ucraina Onofriichuk che ottiene un punteggio di 27.050 che significa seconda posizione provvisoria. Ora la tedesca Varfolomeev

11.45: Un paio di errori gravi compromettono la prova della bulgare Brezalieva che si tira fuori dalla lotta per le medaglie con 21.250. Ora l’ucraina Onofriickuk

11.41: Prestazione senza errori per la bulgara Nikolova che ottiene il punteggio di 29.550 che potrebbe fruttare il podio, meglio che in qualificazione. Ora l’altra bulgara Brezalieva

11.38. Queste le protagoniste della finale alla palla, c’è l’azzurra Tara Dragas:

Stiliana Nikolova (Bulgaria)

Eva Brezalieva (Bulgaria)

Taisiia Onofriichuk (Ucraina)

Darja Varfolomeev (Germania)

Tara Dragas (Italia)

Sofiia Ilteriakova (Russia)

Daniela Munits (Israele)

Alina Harnasko (Bielorussia)

11.37: Questa la classifica del cerchio:

1 Sofiia Ilteriakova (Russia) 29.900

2 Alina Harnasko (Bielorussia) 29.800

3 Sofia Raffaeli (Italia) 29.500

4 Darja Varfolomeev (Germania) 29.300

5 Daniela Munits (Israele) 29.150

6 Alba Bautista (Spagna) 28.250

7 Eva Brezalieva (Bulgaria) 26.550

8 Stiliana Nikolova (Bulgaria) 26.500

11.35: Oro per la russa Ilteriakova con 29.900, argento per la bielorussa Harnasko con 29.800 e bronzo per Sofia Raffaeli con 29.500

11.34: BRONZO PER SOFIA RAFFAELI! 29.500 per l’azzurra che difficilmente poteva fare meglio, ha comunque migliorato rispetto alla qualificazione! Prim medaglia per l’Italia a livello senior a Varna

11.32: Buona la prova di Sofia Raffaeli che non ha commesso errori ed è molto soddisfatta. Ora attendiamo il punteggio!

11.29: La bielorussa Harnasko ottiene il punteggio di 29.800, che significa seconda posizione provvisoria. Ora Sofia Raffaeli, serve la perfezione per il podio

11.28: Buonissima la prova della bielorussa, attendiamo il punteggio. Non ci sono stati errori di sorta

11.25: Qualche piccola sbavatura per la tedesca Varfolomeev che totalizza un punteggio di 29.300, che significa secondo posto provvisorio. Ora la bielorussa Harnasko, quarta ieri

11.20: Grande ritmo e precisione per la russa Ilteriakova che ottiene il punteggio di 29.900 e va al comando della classifica. Non sarà facile da battere. Ora la tedesca Varfolomeev, campionessa europea, mondiale, olimpica dell’all around

11.17: Senza errori e con qualche preziosismo, la israeliana Munits va al comando con 29.150. Ora tocca alla russa Ilteriakova

11.13: Una perdita nella parrte iniziale costa cara alla padrona di casa, la bulgara Brezalieva che totalizza 26.550 e si inserisce in seconda posizione. Ora l’israeliana Muunits, decima ieri nell’all around

11.09: Va nettamente in testa la spagnola Bautista che, senza errori, totalizza 28.250 e si candida per un posto sul podio. Ora la bulgara Brezalieva

11.05: Punteggio di 26.500 per la bulgara Nikolova, d’argento ieri nell’all around. Ora la spagnola Bautista

10.58: Queste le finaliste ai cerchi:

Stiliana Nikolova (Bulgaria)

Alba Bautista (Spagna)

Eva Brezalieva (Bulgaria)

Daniela Munits (Israele)

Sofiia Ilteriakova (Russia)

Darja Varfolomeev (Germania)

Alina Harnasko (Bielorussia)

Sofia Raffaeli (Italia)

10.55: Le speranze azzurre passeranno anche attraverso Tara Dragas, qualificata alla finale della palla con il secondo punteggio delle eliminatorie a pari merito con Nikolova. Un risultato che lascia aperti scenari interessanti in vista della finale, dove la ginnasta italiana proverà a inserirsi nella battaglia per le medaglie contro un lotto di concorrenti estremamente competitivo.

10.52: La marchigiana, che nelle qualificazioni aveva condiviso la vetta del concorso generale con la tedesca Darja Varfolomeev, dovrà provare a riscattare una finale all-around al di sotto delle aspettative e ha tutte le qualità per inserirsi nella lotta per il podio contro avversarie del calibro della stessa Varfolomeev, della bulgara Stiliana Nikolova e delle russe presenti sotto bandiera neutrale.

10.49: L’Italia si presenterà all’ultimo atto con ambizioni concrete. Sofia Raffaeli sarà impegnata in ben tre finali, quelle di cerchio, clavette e nastro

10.46: Il programma di domenica sarà interamente dedicato alle finali di specialità, appuntamenti che vedranno in pedana le otto migliori interpreti di ciascun attrezzo emerse dalle qualificazioni. Nei giorni precedenti si è infatti completata la selezione delle ginnaste che si contenderanno i titoli continentali: le migliori venti del turno preliminare hanno ottenuto l’accesso alla finale all-around disputata sabato, mentre le migliori otto per ogni esercizio hanno guadagnato il diritto di giocarsi le medaglie nelle finali per attrezzo.

10.43: Dopo la finale del concorso generale individuale, chiusa con il settimo posto di Tara Dragas e l’ottava posizione di Sofia Raffaeli, la giornata conclusiva della rassegna continentale in corso in Bulgaria rappresenta l’ultima opportunità per la squadra azzurra di conquistare una medaglia a livello seniores.

10.40: Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le finale di specialità individuali. Ultima chiamata per l’Italia agli Europei di ginnastica ritmica di Varna.

Buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le finale di specialità individuali. Ultima chiamata per l’Italia agli Europei di ginnastica ritmica di Varna. Dopo la finale del concorso generale individuale, chiusa con il settimo posto di Tara Dragas e l’ottava posizione di Sofia Raffaeli, la giornata conclusiva della rassegna continentale in corso in Bulgaria rappresenta l’ultima opportunità per la squadra azzurra di conquistare una medaglia a livello seniores.

Il programma di domenica sarà interamente dedicato alle finali di specialità, appuntamenti che vedranno in pedana le otto migliori interpreti di ciascun attrezzo emerse dalle qualificazioni. Nei giorni precedenti si è infatti completata la selezione delle ginnaste che si contenderanno i titoli continentali: le migliori venti del turno preliminare hanno ottenuto l’accesso alla finale all-around disputata sabato, mentre le migliori otto per ogni esercizio hanno guadagnato il diritto di giocarsi le medaglie nelle finali per attrezzo.

L’Italia si presenterà all’ultimo atto con ambizioni concrete. Sofia Raffaeli sarà impegnata in ben tre finali, quelle di cerchio, clavette e nastro. La marchigiana, che nelle qualificazioni aveva condiviso la vetta del concorso generale con la tedesca Darja Varfolomeev, dovrà provare a riscattare una finale all-around al di sotto delle aspettative e ha tutte le qualità per inserirsi nella lotta per il podio contro avversarie del calibro della stessa Varfolomeev, della bulgara Stiliana Nikolova e delle russe presenti sotto bandiera neutrale.

Le speranze azzurre passeranno anche attraverso Tara Dragas, qualificata alla finale della palla con il secondo punteggio delle eliminatorie a pari merito con Nikolova. Un risultato che lascia aperti scenari interessanti in vista della finale, dove la ginnasta italiana proverà a inserirsi nella battaglia per le medaglie contro un lotto di concorrenti estremamente competitivo.

L’attenzione sarà inevitabilmente rivolta soprattutto a Varfolomeev e Nikolova, protagoniste annunciate della giornata insieme alla russa Sofiia Ilteriakova, ma l’Italia ha ancora carte importanti da giocare. Dopo un sabato avaro di soddisfazioni, le finali di specialità rappresentano l’occasione ideale per chiudere gli Europei di Varna con un risultato di prestigio e riportare il tricolore sul podio continentale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026 in programma a Varna (Bulgaria), dove vanno in scena le finale di specialità individuali, cronaca in tempo reale, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 11.00!