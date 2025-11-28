F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: orari FP1 e Sprint Qualifying, programma, streaming

Oggi, venerdì 28 novembre, prenderà il via il week end del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si torna a girare, dopo aver messo alle spalle il round di Las Vegas, sul circuito cittadino in Nevada. A Lusail le squadre saranno costrette a trovare la quadra in tempi serrati, su un tracciato molto esigente sulle gomme.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, l’ultima del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

La Ferrari spera di avere riscontri confortanti. La deludente prestazione della Rossa negli States ha seguito un po’ la falsariga dell’intera stagione. Vedremo se in questo week end la musica cambierà. Tiene banco la lotta iridata tra le McLaren e Max Verstappen (Red Bull). Le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli potrebbero essere le mine vaganti.

Il venerdì del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la differita della Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato, come detto in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 28 novembre (orari italiani)

Ore 14.30-15.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

Ore 18.30-19.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP QATAR F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le Sprint Qualifying.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le Sprint Qualifying.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 29 novembre

Ore 13.00-14.15 F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.