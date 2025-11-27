F1, Andrea Kimi Antonelli: “Importante partire con il piede giusto, voglio chiudere la stagione al meglio”

Si è aperta con il consueto media-day la settimana del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail andrà in scena uno dei weekend più importanti di tutta la stagione, che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo. Dopo il GP di Las Vegas, i giochi si sono infatti totalmente riaperti ed il vantaggio di Lando Norris in vetta alla classifica piloti si è assottigliato.

A causa della squalifica di entrambe le McLaren in Nevada, Max Verstappen ed Oscar Piastri inseguono ora il britannico a 24 punti, con ancora due GP ed una Sprint da disputare. La battaglia tra i tre ora passa da Losail, dove nel 2024 fu Verstappen a vincere. Sarà l’occasione di riconfermarsi per Andrea Kimi Antonelli, autore di un finale di stagione più che positivo.

Il rookie italiano è reduce da due fantastici podi e vorrà chiudere in bellezza la sua prima stagione in F1. Nella consueta conferenza stampa, l’emiliano si è espresso sul terzo posto a Las Vegas: “Penso che quella a Las Vegas è stata la miglior gara del 2025, abbiamo fatto tutto bene e la strategia è stata piuttosto folle. Siamo riusciti a tenerci stretta la posizione nonostante una sola sosta, abbiamo lavorato bene. Ho messo in pratica tutto quello che ho appreso nella stagione. Ci sono tante cose che ho imparato nella mia prima stagione. Ho capito le mie necessità in pista ed al di fuori della pista, anche a livello mentale. Concentrarsi sulle cose giuste è importante, non solo per il risultato finale. Sono diventato più maturo, superare i momenti difficili mi ha aiutato”.

Sul prossimo GP in Qatar: “Non si può mai sapere se siamo in lizza per la vittoria. L’anno scorso qui la Mercedes fece bene in qualifica, speriamo di poter essere ancora più veloci questo fine settimana. Vedremo domani ma l’aspetto importante è cominciare con il piede giusto e poi progredire nel corso di tutto il weekend. Non vedo l’ora di andare in pista, voglio chiudere nel miglior modo possibile”.

Le sensazioni della prima stagione in F1: “La sorpresa più grande sono gli impegni che devi avere nel corso del weekend. Cercare di gestire al meglio le energie è stata la sfida più importante. Ci sono stati momenti nella stagione in cui mi sono sentito esausto. Ora so cosa aspettarmi e penso che l’anno prossimo sarà molto più semplice. L’aver già gestito queste situazioni mi aiuterà. Andare in pista cercando i limiti della vettura è stata la parte più divertente”.