F1, Lando Norris: “Las Vegas è alle spalle. A Lusail non cambierò il mio modo di fare e punterò alla vittoria”

Lando Norris si è presentato carico e determinato in occasione del classico incontro con la stampa del giovedì prima di un weekend di gara. Oggi, infatti, la conferenza stampa ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail vivremo una tre-giorni da affrontare tutta d’un fiato, con la Sprint Race che andrà a rivoluzionare il canonico format.

Arriviamo alla tappa di Lusail con una situazione di classifica davvero clamorosa se si pensa solamente a qualche settimana fa. La doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha prodotto la seguente graduatoria. Davanti a tutti rimane Lando Norris con 24 punti di vantaggio su Max Verstappen e Oscar Piastri per cui la corsa al titolo si fa sempre più interessante ed emozionante. In questo weekend saranno in palio 33 punti che potrebbero riscrivere la situazione.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota classe 1999 ha iniziato da un punto specifico ovvero se fosse ancora arrabbiato per la squalifica di Las Vegas: “No. Non aiuta esserlo. Credo che, da quello che ho dovuto fare in gara, ci fosse già una certa aspettativa che potesse accadere, quindi non è stato uno shock o una sorpresa. Sapevamo di avere molti più problemi di quanto ci aspettassimo. Forse sarebbe stato più doloroso se avessimo vinto, per cui non ha senso essere troppo tristi per questo”.

La corsa al titolo ora si fa davvero serrata: “Non mi sono mai trovato in una situazione simile prima e sono emozionato. Penso che sia così per tutti. Mi sarebbe piaciuto sicuramente avere un distacco di 30 punti invece di 24, ma immagino che renda le cose più emozionanti per voi, quindi buon per voi. Cosa farò qui a Lusail? Penso che proverò a fare le stesse cose di sempre: mi concentrerò sul cercare di fare una buona qualifica e una buona gara, procedendo un passo alla volta. Devo solo provare a vincere, è semplice. Max Verstappen qui ha sempre fatto molto bene ma arriviamo con le stesse aspettative, pensando che sarà una lotta serrata. La Red Bull nelle ultime gare è stata la vettura migliore”.