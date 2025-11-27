Charles Leclerc: “Quando non si vince in Ferrari ci sono sempre tante voci. Vorrei zittirle in pista”

Penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 a Lusail. Sul tracciato qatariano si prevede un week end molto incerto, vista la lotta per la conquista del titolo iridato tra le McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. In questo contesto, la Ferrari spera di ottenere dei risultati decisamente migliori di quelli delle ultime uscite.

A Las Vegas, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton hanno concluso in quarta e ottava posizione, approfittando anche delle squalifiche di entrambe le vetture di Woking per il consumo del plank (pattino del fondo).

Non hanno mancato di manifestare il proprio disappunto i due alfieri del Cavallino Rampante nei confronti della SF-25. A questo proposito, Leclerc è finito anche al centro di alcune voci di mercato, che lo vedrebbero lontano da Maranenello nel 2027, in direzione Aston Martin. Da questo punto di vista, Charles ha voluto smentire e sottolineare questo ai microfoni di Sky Sport: “Quando si vive un momento complicato e a viverlo è la Ferrari, ovviamente ci sono sempre molti più rumours“, le prime parole del monegasco.

“Ma come ho sempre detto, amo questo team. L’importante è che le voci non disturbino l nostro lavoro, e quello non sta succedendo. Questa è la cosa che mi rende felice, siamo molto uniti e molto motivati per provare a cambiare la situazione attuale. Spero davvero che si possa fare un week end speciale, anche se è da molto tempo che lo dico. Però ci stiamo provando, anche per spegnere quelle voci“, ha aggiunto.