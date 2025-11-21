Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Formula 1GP Las Vegas

F1, Norris lancia un segnale nelle FP2 a Las Vegas, vola Antonelli! Leclerc può sorridere

Pubblicato

11 minuti fa

il

Per approfondire:
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli/ IPA Sport

Va in archivio una seconda sessione di prove libere sui generis al GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato dell’iconica città statunitense che, ancora una volta, non ha risparmiato spettacolo e alcuni problemi organizzativi. Il turno infatti è stato contrassegnato da due bandiere rosse scaturite da un tombino poco stabile, problema già riscontrato ampiamente durante le edizioni precedenti. Nel marasma è emersa la McLaren di Lando Norris, il quale ha segnato il miglior tempo pochi secondi prima dell’interruzione.

Nello specifico il britannico dopo la mezz’ora ha segnato il tempo di 1:33.602 mentre correva in gomma rossa, rifilando +0.029 ad un ottimo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), secondo davanti a Charles Leclerc, scivolato al terzo posto a seguito di un’ottima prima parte, caratterizzata dal tempo di 1:33.763. Entrambi hanno svolto il giro lanciato con gomma media. 

Buona quarta posizione per la Sauber di Nico Hulkenberg, bravo a raccogliere uno scarto di +0.277 precedendo le Racing Bulls di Isack Hadjar (+0.291) e Liam Lawson (+0.299). Fermato sul più bello George Russell (Mercedes), settimo a +0.435, mentre Max Verstappen (Red Bull) non è mai riuscito a completare un giro davvero competitivo, chiudendo al nono posto con +0.503. Decima poi davanti la Ferrari di Lewis Hamilton a +0.525.

Ancora in ombra infine Oscar Piastri, costretto alla quattordicesima posizione con +0.891. Per l’australiano, spalle al muro in ottica classifica piloti, sarà adesso fondamentale concentrarsi sulla FP3, in modo da arrivare più preparato possibile alle qualifiche. 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità