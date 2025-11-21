F1, Norris lancia un segnale nelle FP2 a Las Vegas, vola Antonelli! Leclerc può sorridere

Va in archivio una seconda sessione di prove libere sui generis al GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato dell’iconica città statunitense che, ancora una volta, non ha risparmiato spettacolo e alcuni problemi organizzativi. Il turno infatti è stato contrassegnato da due bandiere rosse scaturite da un tombino poco stabile, problema già riscontrato ampiamente durante le edizioni precedenti. Nel marasma è emersa la McLaren di Lando Norris, il quale ha segnato il miglior tempo pochi secondi prima dell’interruzione.

Nello specifico il britannico dopo la mezz’ora ha segnato il tempo di 1:33.602 mentre correva in gomma rossa, rifilando +0.029 ad un ottimo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), secondo davanti a Charles Leclerc, scivolato al terzo posto a seguito di un’ottima prima parte, caratterizzata dal tempo di 1:33.763. Entrambi hanno svolto il giro lanciato con gomma media.

Buona quarta posizione per la Sauber di Nico Hulkenberg, bravo a raccogliere uno scarto di +0.277 precedendo le Racing Bulls di Isack Hadjar (+0.291) e Liam Lawson (+0.299). Fermato sul più bello George Russell (Mercedes), settimo a +0.435, mentre Max Verstappen (Red Bull) non è mai riuscito a completare un giro davvero competitivo, chiudendo al nono posto con +0.503. Decima poi davanti la Ferrari di Lewis Hamilton a +0.525.

Ancora in ombra infine Oscar Piastri, costretto alla quattordicesima posizione con +0.891. Per l’australiano, spalle al muro in ottica classifica piloti, sarà adesso fondamentale concentrarsi sulla FP3, in modo da arrivare più preparato possibile alle qualifiche.