Charles Leclerc detta il passo nella FP1 di Las Vegas. Verstappen 4°, McLaren in difficoltà

Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino della città del Nevada abbiamo assistito ad un primo turno sostanzialmente interlocutorio per due motivi ben precisi. Le basse temperature dell’asfalto (13°) e la pista completamente sporca, non hanno permesso ai piloti di spingere al massimo. Capiremo molto di più dalle FP2 delle ore 05.00 italiane, che scatteranno al medesimo momento di qualifiche e gara.

Ad ogni modo Charles Leclerc ha fermato i cronometri sul tempo di 1:34.802 con le gomme soft (tempo migliore della FP1 del 2024) al termine di un turno interessante per il team di Maranello. Nonostante il basso grip, infatti, la SF-25 si è dimostrata performante sulla Strip ma, come ben sappiamo, spesso i sabati e le domeniche delle rosse non hanno confermato i venerdì. Secondo tempo per il sorprendente thailandese Alexander Albon (Williams) a 166 millesimi dal monegasco, mentre è terza un’altra sorpresa, ovvero il nipponico Yuki Tsunoda (Red Bull) a 269.

Quarta posizione per il suo illustre compagno di team, Max Verstappen, che ha chiuso a 307 millesimi dalla vetta ma, di pari passo, ha dato buone risposte, soprattutto nel T1 e T3, quelli più veloci. Quinto tempo per Carlos Sainz (Williams) a 377 millesimi dalla vetta, mentre è sesto un sofferente Lando Norris (McLaren) a 456. Il leader della classifica generale, infatti, ha faticato lungo tutto il corso della FP1, collezionando ben tre testa-coda con evidenti criticità in frenata per una MCL39 del tutto inadeguata per il lay-out della pista di Las Vegas e che ha messo in mostra un graining sulle gomme anteriori letteralmente preoccupante.

Settimo crono per il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) con un distacco di quasi mezzo secondo da Leclerc (+0.497 millesimi), quindi ottavo per Oscar Piastri (McLaren). Anche l’australiano non ha vissuto una FP1 semplice e ha proseguito nelle difficoltà personali dell’ultimo periodo. Nono tempo per il vincitore della passata edizione, George Russell (Mercedes) al termine di una sessione anonima a 732 millesimi, mentre completa la top10 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 736. Si ferma in 11a posizione, infine, Lewis Hamilton (Ferrari) a 759 millesimi dal compagno di scuderia, dopo un turno nel quale ha faticato a mettere insieme un giro veloce vero e proprio.