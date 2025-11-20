F1, Andrea Kimi Antonelli: “Vincere a Las Vegas sarebbe speciale, non sarà facile con queste temperature”

Si è aperto con il consueto media-day la settimana del Gran Premio di Las Vegas 2025, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale F1. Ci avviciniamo al grande finale di stagione con la lotta per il titolo ancora aperte. Lando Norris, dopo l’importante successo ad Interlagos, è pronto in Nevada a mettere una seria ipoteca sul suo primo titolo Mondiale.

Oscar Piastri sembra vivere una crisi di risultati senza precedenti ma nonostante ciò l’australiano rimane comunque a soli 24 punti dal compagno di squadra britannico, con ancora tre gare da disputare. Sembra ormai fuori dai giochi Max Verstappen che proprio nel circuito cittadino di Las Vegas ottenne l’anno scorso la matematica certezza della conquista del titolo.

Tra i tanti piloti che hanno rilasciato le loro dichiarazioni oggi alla stampa, c’è stato anche Andrea Kimi Antonelli. Il rookie italiano, reduce da un grandissimo weekend disputato in Brasile ha così analizzato le sue sensazioni in vista del GP americano: “La riunione dopo Monza mi è servita per resettare e per rimettere a fuoco quelli che devono essere i miei obiettivi e le cose su cui devo concentrarmi. In Brasile la chiave per me è stata riuscire a mettere tutto insieme ed essere costante, a Miami ad esempio ero partito benissimo con la pole nelle Qualifiche Sprint, ma poi con l’avanzare del weekend non sono stato altrettanto efficace”.

“Vincere la prima gara in carriera a Las Vegas sarebbe sicuramente speciale. È più facile a dirsi che a farsi, spero ovviamente che la Mercedes sia veloce come nel 2024, ma non c’è alcuna garanzia che sarà così. Sarà un weekend particolare, difficile con le temperature fredde e la pioggia attesa nelle FP2, vedremo come andrà, dovrò cercare come sempre di mettermi al passo in fretta”, ha poi concluso come riportato da formulapassion.it.