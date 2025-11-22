F1, Charles Leclerc mastica amaro: “È da sette anni che facciamo fatica con la pioggia…”

Charles Leclerc fatica a nascondere la delusione per il nono posto odierno nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2025, terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. “È imbarazzante, non capisco come possiamo essere così distanti“, l’eloquente commento via radio del monegasco dopo aver accusato un distacco di quasi 2” dalla pole position di Lando Norris sul bagnato.

In mixed zone il ferrarista ha poi ammesso: “Sfortunatamente me lo aspettavo. È da sette anni che abbiamo questo problema. È sempre stato uno dei miei punti di forza nelle serie propedeutiche, ma da quando sono arrivato in Ferrari non ho mai trovato il feeling sotto la pioggia. E ogni volta è così. Proviamo cose diverse ogni volta, ma non c’è nulla da fare. Non ho spiegazioni, però inizia ad essere un po’ lungo…Ogni volta che c’è un po’ di pioggia sappiamo già cosa aspettarci“.

“Provo a dimenticarlo e dare tutto, ma anche oggi con un bel giro non c’era nulla da fare. Anche quando ho provato a migliorare nell’ultimo giro, non c’era il ritmo. Anche senza l’errore ero sempre un decimo peggio del tempo di prima. Quando vedo il distacco è davvero difficile da capire. In passato abbiamo provato anche diverse soluzioni sul riscaldamento delle gomme, e non hanno funzionato, quindi è frustrante“, spiega il nativo del Principato.

“Non è bello, soprattutto perché la nostra vettura è molto difficile da guidare. Inoltre, quello di Las Vegas è un tracciato cittadino, si corre di notte, c’è freddo e l’asfalto è bagnato. Se si mettono insieme tutti questi elementi, alla fine ti ritrovi in una qualifica difficile. Nel team abbiamo Lewis, abbiamo avuto Carlos, che sanno cosa vuol dire guidare in queste condizioni. È chiaro che dobbiamo fare dei passi avanti in quelle condizioni. Per noi è estremamente difficile guidare. Dal mio lato posso solo dire che è incredibilmente difficile da guidare. So esattamente cosa mi servirebbe per andare più veloce, tuttavia è molto difficile riuscire a ottenerlo. Ma ci proveremo“, aggiunge Leclerc dopo una qualifica molto deludente per la Ferrari in notturna sulla Strip.

Sulle possibili ambizioni per le ultime tre gare dell’anno: “Onestamente credo sarà difficile arrivare secondi nel Mondiale costruttori. Quello che voglio è lottare per le vittorie, quindi sicuramente la SF-25 non è una macchina che ci mancherà. Cercherò comunque di fare qualcosa di speciale. Abbiamo un carico aerodinamico piuttosto alto, che teoricamente avrebbe dovuto aiutarci in queste condizioni. Penso che sarà difficile sorpassare“.