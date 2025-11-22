F1, Lewis Hamilton ultimo in qualifica a Las Vegas: “Non sono riuscito a mettere insieme il giro”

In una stagione che il diretto interessato ha definito da incubo, arriva un altro record negativo per Lewis Hamilton al suo primo anno con la Ferrari. Quest’oggi a Las Vegas il sette volte campione del mondo ha infatti chiuso per la prima volta in carriera una qualifica di Formula Uno all’ultimo posto, senza problemi tecnici o altre variabili esterne come per esempio eventuali penalità da scontare.

Il veterano britannico della Rossa ha fatto fatica a trovare ritmo con le gomme full wet in Q1, pagando poi a caro prezzo due episodi negativi nelle battute conclusive della sessione. Hamilton ha dovuto infatti rallentare nel corso del suo ultimo tentativo di time-attack per una bandiera gialla esposta in curva 10, che non gli ha consentito di ottenere un tempo forse sufficiente per superare il taglio.

“Il primo set di gomme non ha funzionato per noi. Ho faticato a generare calore e a metterle in temperatura. Le gomme erano ghiacciate. Ed è un vero peccato, perché i ragazzi hanno fatto davvero un grandissimo lavoro e ci sembrava anche di avere un passo competitivo. Non sono riuscito a mettere insieme il giro che mi serviva“, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Purtroppo nel finale c’è stata anche un’incomprensione, infatti Hamilton ha alzato il piede convinto di aver preso la bandiera a scacchi ma in realtà l’aveva evitata per un soffio e avrebbe potuto quindi effettuare un ultimo giro per provare a salvarsi. “Nell’ultimo giro non c’è stato un errore di tempistica. Ho preso bandiera gialla in curva 10 e per quello alla fine non sono riuscito a completare il mio ultimo giro“, ha detto un Hamilton forse non ancora informato dal team del suo errore di valutazione.