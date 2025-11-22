F1, Kimi Antonelli: “Ero da top5 senza il bloccaggio all’ultima frenata, è davvero frustrante”

Kimi Antonelli mette fine ad una sequenza di sei qualifiche consecutive nella top7 e viene eliminato addirittura in Q1 a Las Vegas in occasione del terzultimo round stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno. Il diciannovenne bolognese della Mercedes ha avuto un approccio abbastanza conservativo sul bagnato, trovando comunque un paio di buoni giri ma pagando a caro prezzo un errore nell’ultimo time-attack della sessione che lo ha relegato al 17° posto.

“È stato difficile per tutti e ovviamente era molto scivolosa la pista. L’ultimo giro pensavo potesse essere buono abbastanza per agguantare la top5 e avevo preso anche del margine nell’ultima frenata per evitare brutte sorprese, ma è accaduto comunque. Ho avuto un bloccaggio e ho dovuto buttare via il giro, venendo eliminato. 2 giri prima ero quinto e finire 17° è davvero frustrante“, racconta il rookie italiano.

“Quanto accaduto in qualifica non andrà a minare la mia fiducia. In Brasile sono andato forte tutto il weekend e fino a queste qualifiche sono andato molto bene, anche stamattina con le intermedie. Sono ancora in un buon momento e ho solo bisogno di fare una buona gara domani, per poi concentrarmi sulla successiva“, prosegue Antonelli.

Sulle prospettive in vista della rimonta che dovrà provare domani nel GP di Las Vegas dalla nona fila: “Ora dovrò concentrarmi per la gara, perché voglio portare a casa punti buoni per il team. Penso che arrivare in top10 sia possibile, perché abbiamo il passo per farlo. Speriamo di partire bene e guadagnare subito qualche posizione“.