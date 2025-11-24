Dove vedere in tv Atletico Madrid-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Sta per alzarsi il sipario su settimana fondamentale per la Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra ufficialmente nella fase clou con i match della quinta giornata della fase iniziale. Ricordiamo che i turni saranno otto in totale e si andranno a concludere nel mese di gennaio.

Tra i match più importanti di questa due-giorni di coppe europee non possiamo non citare la sfida che metterà di fronte l’Atletico Madrid all’Inter. Si giocherà mercoledì 26 novembre allo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola e in palio ci saranno 3 punti di estrema importanza per il prosieguo del cammino delle due contendenti.

I nerazzurri, allenati da mister Christian Chivu, infatti, sono reduci da quattro vittorie in altrettante uscite e sono al comando della classifica generale con 12 punti a braccetto con Bayern Monaco e Arsenal. I Colchoneros di mister Diego Simeone, invece, sono in 17a posizione con 6 punti dopo due vittorie e altrettante sconfitte.

Come seguire la partita in tv? La sfida tra Atletico Madrid e Inter sarà in diretta esclusiva in streaming su Amazon Prime Video. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Mercoledì 26 novembre

Ore 21.00 Atletico Madrid-Inter

PROGRAMMA ATLETICO MADRID-INTER: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: non prevista

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Diretta Live Testuale: OA Sport