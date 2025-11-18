Calcio, Austria e Scozia tornano ai Mondiali dopo 28 anni! Pass anche per Belgio, Svizzera e Spagna

Salgono a 39 (e nella notte italiana diventeranno 42 con la conclusione dei match della CONCACAF) le squadre qualificate ai Mondiali 2026 di calcio: tornano a giocare la Coppa del Mondo dopo 28 anni (ultima apparizione a Francia 1998) Austria e Scozia. Staccano il pass anche Belgio, Svizzera e Spagna.

Nel Girone B alla Svizzera bastava evitare una sconfitta con 6 gol di scarto in Kosovo per andare ai Mondiali: il match finisce 1-1 e così gli elvetici vanno ai Mondiali, mentre i kosovari disputeranno i play-off. Match senza nulla da chiedere tra Svezia e Slovenia: finisce 1-1, ma gli svedesi giocheranno i play-off grazie al ripescaggio tramite la Nations League e potrebbero incontrare l’Italia in semifinale.

Nel Girone C la Scozia firma l’impresa: Danimarca battuta per 4-2 e scavalcata in classifica, dunque gli scozzesi tornano ai Mondiali mentre i danesi dovranno disputare i play-off, dove saranno in prima fascia e dunque non potranno incontrare gli azzurri. Scialbo 0-0 tra Bielorussia e Grecia, in un incontro tra formazioni senza alcuna motivazione.

Nel Girone E la Spagna non doveva perdere in casa con 7 reti di scarto contro la Turchia per andare ai Mondiali, e la sfida si chiude sul 2-2, con le Furie Rosse che staccano il biglietto per la Coppa del Mondo, mentre gli anatolici dovranno passare per i play-off, dove saranno nella stessa urna degli azzurri, quindi non saranno sulla strada dell’Italia. Nell’altro match la Bulgaria piega la Georgia per 2-1.

Nel Girone H l’Austria vede i fantasmi, ma alla fine riesce a riacciuffare la Bosnia Erzegovina sull’1-1, staccando il pass per i Mondiali, mentre i bosniaci, che a lungo avevano sognato la qualificazione, dovranno passare per i play-off. Va agli spareggi anche la Romania, che sfrutta il ripescaggio tramite la Nations League e sarà tra le possibili avversarie dell’Italia: i romeni liquidano San Marino per 7-1 nell’ultimo match del raggruppamento.

Nel Girone J il Belgio aveva bisogno di un successo sul Liechtenstein per certificare la qualificazione ai Mondiali ed i Diavoli Rossi sbrigano la formalità con un nettissimo 7-0. Nell’altro match il Galles asfalta la Macedonia del Nord con un eloquente 7-1 e conquista il secondo posto che vale i play-off. Spareggi anche per i nord macedoni, che sfruttano il ripescaggio tramite la Nations League e potrebbero incontrare l’Italia in semifinale.

QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Risultati martedì 18 novembre

Girone B

Svezia (2)-Slovenia (4) 1-1

Kosovo (11)-Svizzera (14) 1-1

Girone C

Bielorussia (2)-Grecia (7) 0-0

Scozia (13)-Danimarca (11) 4-2

Girone E

Spagna (16)-Turchia (13) 2-2

Bulgaria (3)-Georgia (3) 2-1

Girone H

Romania (13)-San Marino (0) 7-1

Austria (19)-Bosnia Erzegovina (17) 1-1

Riposa: Cipro (8)

Girone J

Belgio (18)-Liechtenstein (0) 7-0

Galles (16)-Macedonia del Nord (13) 7-1

Riposa: Kazakistan (8)