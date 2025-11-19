LIVE Juventus-Lione, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sfida alle otto volte vincitrici del trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Lione, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus alla super sfida contro il Lione.

La Juventus Women è pronta a giocare un’altra serata europea di altissimo livello. Dopo la vittoria in campionato contro il Genoa e la straordinaria vittoria in casa dell’Atlético Madrid, le ragazze bianconere ritornano in Champions League per sfidare una delle superpotenze del calcio femminile: il fortissimo Lione, otto volte campione d’Europa e ancora una volta protagonista del gruppo unico, dove è leader a punteggio pieno insieme a Barcellona e agli inglesi del Manchester United.

La squadra bianconera di Giuseppe Canzi arriva al match con massima fiducia e determinazione. In conferenza stampa, sia il tecnico Canzi sia Cristiana Girelli hanno detto nuovamente il concetto chiave per la partita che sta per arrivare: serve coraggio. Perché per un match contro una leggenda del calcio femminile servirà personalità, intensità e qualità in entrambe le fasi di gioco.

La formazione dovrebbe prevedere Peyraud-Magnin in porta, Kullberg a destra e Carbonell a sinistra, tra i centrali difensivi presenti Kullberg e Harviken. Brighton, Stolen Godo e Walti a centrocampo. In attacco Thomas e Vangsgaard a supporto di Cristiana Girelli.

Probabili formazioni

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell; Brighton, Stolen Godo, Walti; Thomas, Vangsgaard, Girelli. Allenatore: Canzi

Lione (4-3-3): Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Shrader; Diani, Hegerberg, Brand. Allenatore: Giraldez

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Lione, Champions League calcio femminile 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.45. Buon divertimento!