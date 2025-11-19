CalcioSport in tv
Juventus-Lione oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming
Sfida proibitiva, ma dal grande fascino. Oggi, mercoledì 19 novembre, alle 18:45, allo stadio Vittorio Pozzo di Biella si gioca Juventus-Lione, quarto incontro valido per il girone unico della UEFA Women’s Champions League 2025-2026 di calcio femminile.
Inutile dire che sarà un match difficilissimo per le bianconere, alle prese con una delle corazzate più prestigiose dell’intera competizione continentale, come dimostrano gli otto trofei già conquistati dalla stagione 2010-2011 alla 2021-2022, record per la categoria.
Diverso il percorso che ha contrassegnato le due formazioni fino a questo momento: le ragazze di Massimiliano Canzi gravitano al settimo posto della classifica con sette punti, maturati grazie a due vittorie (2-1 in casa contro il Benfica, 1-2 in trasferta contro l’Atletico Madrid la scorsa settimana) ed una sconfitta (1-2 sul campo del Bayern Monaco). Triplice successo invece per le transalpine, seconde a punteggio pieno imponendosi contro Arsenal (1-2), St. Polten (3-0) e Wolfsburg (3-1).
La partita tra Juventus e Lione, valida per la quarta giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18:45) allo Stadio Vittorio Pozzo di Bella. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
Mercoledì 19 novembre
Ore 18:45 Juventus vs Lione allo Stadio Vittorio Pozzo di Biella – Diretta streaming su Disney+.
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport