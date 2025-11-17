Beach VolleySport in tv
Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi: orari partite 18 novembre, tv, programma, streaming
La quinta giornata del Mondiale femminile di Adelaide si apre con una fase che vale una stagione: quella dei lucky losers, l’ultimo passaggio che separa le coppie rimaste in bilico dal tabellone principale. Per l’Italia è il momento della verità: Giada Bianchi e Claudia Scampoli si giocano la sopravvivenza nella rassegna iridata nella sfida delle 6.00 italiane contro le francesi Aline Chamereau e Clémence Vieira, una coppia giovane, fisica e molto temuta nel circuito.
Coppia in crescita, quella francese che ha vissuto una parte centrale di stagione molto buona con due podi nei Challenge di Warmia Mazury e di Alanya e lo splendido argento al Campionato Europeo di Dusseldorf. Le transalpine sono state none negli Elite 16 di Amburgo e Rio del Janeiro nella seconda parte dell’anno e arrivano agguerrite all’appuntamento iridato. Scampoli e Bianchi dovranno togliere riferimenti, alternare corto e lungo e cercare di allungare gli scambi, come accaduto ieri nella prima parte del set di apertura contro Anastasija e Tina.
Urna poco benevola per Gottardi/Orsi Toth che saranno impegnate alle 8.00 italiane contro la coppia tedesca Müller/Tillmann, una delle più solide dell’intero circuito e testa di serie numero 8. Le azzurre arrivano a questo appuntamento con grande fiducia dopo il brillante successo contro Donlin/Denaburg, ma servirà una partita pressoché perfetta: le tedesche portano un bagaglio tecnico superiore nella gestione della palla alta e nella precisione al servizio. Il break-point sarà la chiave: Gottardi e Orsi Toth dovranno replicare l’intensità difensiva mostrata nell’ultima gara della Pool I per poter restare agganciate nel punteggio e gestire i momenti caldi.
Muller/Tillman sono una delle coppie più forti del circuito: quest’anno si sono aggiudicate l’Elite 16 di Cape Town, tre settimane fa, sono state seconde nell’Elite 16 di Montreal e terze a Saquarema in Brasile. la coppia tedesca ha il dente avvelenato con le azzurre per la sconfitta subita sulla sabbia di casa di Amburgo in semifinale (torneo poi vinto da Gottardi/Orsi Toth). Nell’altro precedente fra le due coppie furono Muller/Tillmann ad avere la meglio lo scorso anno all’Europeo che poi la coppia tedesca riuscì a vincere. Quindi quando c’è lo scontro diretto finora chi ha vinto è andata a vincere il torneo.
La giornata dei sedicesimi femminili si aprirà con un incrocio che, almeno sulla carta, sembra avere un destino scritto: Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Ana Patrícia/Duda (BRA) [6]. Le portoricane arrivano da un buon finale di Pool H, ma il divario tecnico con le brasiliane campionesse olimpiche resta evidente. Alla stessa ora si giocherà anche van Driel/Bekhuis (NED) [22] – Paul/Kunst (GER) [36], sfida ben più equilibrata. Le olandesi hanno alternato ottime fasi a passaggi a vuoto, mentre le tedesche arrivano rinvigorite dalla vittoria contro Yan/Xia. Paul/Kunst, giovane coppia in crescita, potrebbero spostare gli equilibri con il loro ritmo difensivo e la capacità di leggere le situazioni.
Si preannuncia combattuta anche la partita delle 9.30 tra Polley/MacDonald (NZL) [33] – Bock/Lippmann (GER) [17]. Le neozelandesi sono reduci dalla convincente vittoria contro Gottardi/Orsi Toth prima e Monkhouse/Bélanger poi, ma la coppia tedesca ha mostrato grande affidabilità nei finali punto a punto. Bock/Lippmann partono favorite, ma la variabilità tecnica e la potenza a muro delle neozelandesi potrebbe complicare loro la vita. Alle 10.30 entreranno in scena le lettoni Tina/Anastasija (LAT) [5], tra le coppie più brillanti del torneo, opposte a Konink/Poiesz (NED) [26]. Le olandesi difendono con ordine e leggono bene il gioco a muro, ma Tina e Anastasija hanno impressionato nella fase a gironi per continuità, intensità e capacità di chiudere i set nei momenti chiave.
La fascia delle 11.30 propone due incroci affascinanti. Il primo è Dani/Tania (ESP) [18] – Annique/Leona (SUI) [13], un match ad alto tasso tecnico. Le spagnole escono da una Pool G giocata con grande solidità mentale, mentre le svizzere alternano serie di punti di altissimo livello a improvvisi cali di lucidità: qui la gestione dei finali di set può fare la differenza. Il secondo è Anouk/Zoé (SUI) [11] – Donlin/Denaburg (USA) [16], partita dall’esito meno scontato di quanto sembri. Le svizzere partono favorite, ma le statunitensi hanno già dimostrato di poter mettere pressione con il servizio e forzare molto in attacco. Per Anouk/Zoé sarà fondamentale imporre ritmo e varietà tattica sin dai primi scambi.
Chiude il programma con orario definito, alle 12.30, uno dei match più incerti e di spessore dell’intera giornata: le campionesse europee Davidova/Khmil (UKR) [23] affrontano le vice-campionesse olimpiche Melissa/Brandie (CAN) [10]. Le ucraine giocano una pallavolo veloce, aggressiva e imprevedibile, mentre le canadesi si presentano con un bagaglio di esperienza e qualità che le rende pericolose in ogni fase del gioco. Una sfida che potrebbe tranquillamente allungarsi fino al tie-break.
In campo maschile la sfida più attesa è quella che mette di fronte Bryl/Łosiak, quinta testa di serie del torneo, agli svedesi Åhman/Hellvig, campioni olimpici e già protagonisti di un torneo in chiaroscuro nel girone C. La partita, in programma alle 7.00 italiane, è sicuramente la più affascinante di giornata: i polacchi arrivano da un percorso netto, gli svedesi invece sono stati costretti al secondo posto dopo un girone complicato e ora rischiano qualcosa. Alle 8.00 toccherà invece a Haussener/Friedli contro Bassereau/Aye, un match che mette di fronte due coppie capaci di creare problemi alle big durante la fase a gironi. Gli svizzeri hanno mostrato ritmo e continuità, mentre i francesi, reduci da un raggruppamento equilibrato, trovano finalmente una finestra per provare a salire di livello. Uno scontro da “tripla”, come si dice nel gergo cestistico.
La sessione centrale della giornata proporrà poi due sfide ad altissima intensità alle 9.30, con i brasiliani George/Saymon impegnati contro la coppia qatariota Cherif/Ahmed, mentre sulla corte parallela i francesi Rotar/Gauthier-Rat, una delle sorprese delle Pool, affronteranno gli argentini Amieva/Bueno, protagonisti di un girone positivo nonostante un’altissima densità di talento. L’equilibrio regna sovrano in entrambe le partite, con tutte e quattro le coppie legittimamente candidate a un posto negli ottavi. Il turno delle 10.30 italiane proporrà un’altra doppia sfida di peso: i cileni Grimalt/Grimalt se la vedranno con i campioni in carica, la coppia ceca Perusic/Schweiner, una delle più solide dell’intero circuito; mentre gli statunitensi Evans/Budinger cercheranno di far valere la loro esperienza contro i portoghesi Pedrosa/Campos, che arrivano da un girone brillante e competitivo.
Infine, alle 12.30 italiane, doppio piatto forte per chiudere una giornata infuocata: gli argentini Capogrosso/Capogrosso, seconda coppia sudamericana per rendimento in questa prima parte di torneo, incrociano la strada degli statunitensi Schalk/Shaw in una partita che promette spettacolo. In contemporanea, gli americani Partain/Benesh affronteranno i cubani Diaz/Alayo, ormai una certezza del circuito mondiale: fisicità, talento e aggressività, è il manifesto delle due coppie in campo.
TORNEO MASCHILE
POOL A
14-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-17, 21-16)
14-Nov 09:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 22-20)
15-Nov 09:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Heidrich/Jordan (SUI) [25] 2-0 (21-18, 21-16)
15-Nov 11:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-10, 21-13)
16-Nov 09:00 — Heidrich/Jordan (SUI) [25] – Hannibal/Llambías (URU) [48] 2-0 (21-16, 21-15)
16-Nov 11:00 — Mol, A./Sørum, C. (NOR) [1] – Krattiger/Dillier (SUI) [24] 2-1 (24-26, 21-16, 15-12)
POOL B
14-Nov 10:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (24-22, 21-15)
14-Nov 12:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-11, 21-10)
16-Nov 18:00 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, M./Mol (NOR) [26] 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 22:00 — Mol, H./Berntsen (NOR) [23] – Ryan/Schubert (AUS) [47] 2-0 (21-16, 22-20)
17-Nov 20:30 — Boermans/de Groot (NED) [2] – Mol, H./Berntsen (NOR) [23] LIVE (0-1, 18-21, 7-5)
17-Nov 22:00 — Mol, M./Mol (NOR) [26] – Ryan/Schubert (AUS) [47]
POOL C
14-Nov 21:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-0 (21-8, 21-15)
14-Nov 21:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Andre/Renato (BRA) [27] 2-0 (21-17, 21-19)
15-Nov 14:00 — George/Saymon (BRA) [22] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 1-2 (17-21, 21-14, 13-15)
15-Nov 16:00 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Andre/Renato (BRA) [27] 0-2 (17-21, 19-21)
16-Nov 17:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Burnett/Hodges (AUS) [46] 2-1 (18-21, 21-19, 15-10)
16-Nov 21:30 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – George/Saymon (BRA) [22] 1-2 (22-24, 21-12, 12-15)
POOL D
14-Nov 13:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-12, 21-10)
14-Nov 14:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-1 (15-21, 31-29, 19-17)
15-Nov 17:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Amieva/Bueno (ARG) [28] 2-0 (21-14, 21-14)
15-Nov 21:00 — Henning/Wüst (GER) [21] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-11, 21-14)
17-Nov 10:00 — Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4] – Henning/Wüst (GER) [21] 2-1 (21-17, 19-21, 15-13)
17-Nov 14:00 — Amieva/Bueno (ARG) [28] – Mora/Lopez (NCA) [45] 2-0 (21-14, 21-15)
POOL E
14-Nov 15:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-11, 21-19)
14-Nov 15:00 — Pfretzschner, L./Winter (GER) [20] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-0 (21-19, 21-19)
16-Nov 09:00 — Pfretzschner/Winter (GER) [20] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-14, 21-16)
16-Nov 16:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Dressler/Waller (AUT) [29] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)
17-Nov 16:00 — Dressler/Waller (AUT) [29] – Wang Y. W./Du Hongjun (CHN) [44] 2-0 (21-15, 21-15)
17-Nov 17:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Pfretzschner/Winter (GER) [20] 2-0 (21-18, 21-19)
POOL F
14-Nov 10:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-11, 21-6)
14-Nov 11:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (24-22, 21-18)
16-Nov 14:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] 2-0 (21-16, 21-10)
16-Nov 14:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-1 (21-19, 20-22, 15-9)
17-Nov 09:00 — Fuller/O’Dea B. (NZL) [30] – Dao/Tohouegnon (BEN) [43] 2-0 (21-10, 21-12)
17-Nov 13:00 — Diaz/Alayo (CUB) [6] – Pedrosa/Campos (POR) [19] 2-1 (17-21, 21-15, 15-12)
POOL G
14-Nov 14:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9)
14-Nov 16:00 — Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-0 (21-15, 21-8)
15-Nov 10:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12)
15-Nov 11:00 — Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7] – Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] 2-0 (21-14, 21-13)
17-Nov 18:00 — Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG) [31] – Hood/Merritt (AUS) [42] 2-1 (18-21, 21-17, 16-14)
17-Nov 20:30 — Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] 1-2 (16-21, 21-12, 13-15)
POOL H
15-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-5, 21-11)
15-Nov 12:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-0 (22-20, 21-17)
16-Nov 10:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Partain/Benesh (USA) [32] 2-1 (18-21, 21-17, 15-9)
16-Nov 10:00 — Plavins/Fokerots (LAT) [17] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-13, 21-11)
17-Nov 12:00 — Partain/Benesh (USA) [32] – Kotoka/Samani (TOG) [41] 2-0 (21-9, 21-12)
17-Nov 12:00 — Perusic/Schweiner (CZE) [8] – Plavins/Fokerots (LAT) [17] 2-0 (21-19, 21-12)
POOL I
14-Nov 17:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Potts/Pearse (AUS) [40] 1-2 (21-16, 22-24, 15-17)
14-Nov 18:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-16, 21-19)
15-Nov 15:00 — Evans/Budinger (USA) [16] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-0 (21-16, 21-17)
15-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Penninga/Immers (NED) [33] 2-0 (21-18, 24-22)
17-Nov 12:00 — Penninga/Immers (NED) [33] – Potts/Pearse (AUS) [40] 2-1 (17-21, 21-12, 15-8)
17-Nov 16:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Evans/Budinger (USA) [16] 2-1 (16-21, 21-19, 15-9)
POOL J
15-Nov 17:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 1-2 (21-15, 18-21, 13-15)
15-Nov 18:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-18, 21-14)
16-Nov 12:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Haussener/Friedli (SUI) [34] 2-0 (21-15, 21-15)
16-Nov 13:00 — Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)
17-Nov 11:00 — Cherif/Ahmed (QAT) [10] – Hammarberg/Berger T. (AUT) [15] 2-0 (22-20, 21-12)
17-Nov 11:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Gomez/Veranes (CUB) [39] 2-0 (21-13, 21-18)
POOL K
15-Nov 20:30 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 21:30 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-6, 21-18)
16-Nov 15:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Schachter/Pickett (CAN) [35] 2-1 (19-21, 21-17, 15-9)
16-Nov 15:00 — Ehlers/Wickler (GER) [14] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-11, 21-8)
17-Nov 17:00 — Schachter/Pickett (CAN) [35] – Mondlane/Mungoi (MOZ) [38] 2-0 (21-14, 21-16)
17-Nov 18:00 — Capogrosso/Capogrosso (ARG) [11] – Ehlers/Wickler (GER) [14] 2-0 (21-18, 21-18)
POOL L
14-Nov 21:30 — Bassereau/Aye C. (FRA) [13] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 2-1 (21-15, 18-21, 15-12)
14-Nov 22:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-11, 21-12)
15-Nov 20:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] 1-2 (19-21, 21-19, 13-15)
15-Nov 21:30 — Bassereau/Aye C. (FRA) [13] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-14, 21-11)
16-Nov 21:00 — Nicolaidis/Carracher (AUS) [12] – Bassereau/Aye C. (FRA) [13] 2-0 (21-19, 24-22)
16-Nov 21:30 — Grimalt M./Grimalt E. (CHI) [36] – Iliyas/El Gharouti (MAR) [37] 2-0 (21-10, 21-11)
TORNEO FEMMINILE
POOL A
14-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 25-23)
14-Nov 12:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-17, 21-15)
15-Nov 10:00 — Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-19, 21-18)
15-Nov 16:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Michelle/Corrales (PAR) [25] 2-0 (21-16, 21-14)
17-Nov 11:00 — Thamela/Victoria (BRA) [1] – Lazarenko/Romaniuk (UKR) [24] 2-1 (19-21, 21-15, 16-14)
17-Nov 15:00 — Michelle/Corrales (PAR) [25] – Gaona/Allcca (PER) [48] 2-0 (21-18, 21-16)
POOL B
14-Nov 17:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-7, 21-8)
14-Nov 17:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-1 (18-21, 21-14, 15-8)
15-Nov 10:00 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-5, 21-6)
15-Nov 11:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Konink/Poiesz (NED) [26] 2-0 (21-12, 21-9)
17-Nov 09:00 — Carol/Rebecca (BRA) [2] – Davidova/Khmil (UKR) [23] 2-0 (21-17, 21-15)
17-Nov 09:00 — Konink/Poiesz (NED) [26] – Marwa/Nada (EGY) [47] 2-0 (21-15, 21-12)
POOL C
14-Nov 18:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 2-0 (21-13, 21-18)
14-Nov 19:30 — van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27] 0-2 (19-21, 16-21)
16-Nov 09:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – Vitoria/Hegeile (BRA) [27] 2-0 (21-11, 21-19)
16-Nov 11:00 — van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 2-0 (21-10, 21-16)
17-Nov 10:00 — Nuss/Brasher (USA) [3] – van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] 2-0 (21-12, 21-15)
17-Nov 10:00 — Vitoria/Hegeile (BRA) [27] – Kylie/Maixnerova (CZE) [46] 0-2 (7-21, 17-21)
POOL D
14-Nov 20:30 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-6, 21-9)
14-Nov 20:30 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Placette/Richard (FRA) [28] 2-0 (21-19, 22-20)
16-Nov 12:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Placette/Richard (FRA) [28] 2-0 (21-19, 21-13)
16-Nov 16:00 — Ittlinger/Grüne (GER) [21] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-10, 21-6)
17-Nov 14:00 — Cannon/Kraft (USA) [4] – Ittlinger/Grüne (GER) [21] 2-1 (20-22, 21-15, 16-14)
17-Nov 14:00 — Placette/Richard (FRA) [28] – Vanessa/Mucheza (MOZ) [45] 2-0 (21-16, 21-17)
POOL E
15-Nov 09:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-0 (21-17, 23-21)
15-Nov 09:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Shiba/Reika (JPN) [29] 0-2 (22-24, 14-21)
16-Nov 10:00 — Scampoli/Bianchi (ITA) [20] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-1 (18-21, 21-12, 15-13)
16-Nov 12:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Shiba/Reika (JPN) [29] 2-0 (21-18, 21-17)
17-Nov 15:00 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20] 2-0 (22-20, 21-15)
17-Nov 16:00 — Shiba/Reika (JPN) [29] – Torres/Gutierrez (MEX) [44] 2-0 (21-15, 23-21)
POOL F
14-Nov 10:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-16, 21-19)
14-Nov 16:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-15, 21-15)
15-Nov 12:00 — Svozilova/Stochlova (CZE) [19] – Phillips/Mears (AUS) [43] 2-0 (21-11, 21-11)
15-Nov 14:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Okla/Lunio (POL) [30] 2-0 (21-14, 21-19)
16-Nov 11:00 — Ana Patrícia/Duda (BRA) [6] – Svozilova/Stochlova (CZE) [19] W.O. (Injury Team B)
16-Nov 14:00 — Okla/Lunio (POL) [30] – Phillips/Mears (AUS) [43] 0-2 (18-21, 21-23)
POOL G
14-Nov 14:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-19, 21-18)
14-Nov 16:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-1 (12-21, 21-19, 15-12)
15-Nov 15:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] 2-0 (21-17, 21-13)
15-Nov 17:00 — Dani/Tania (ESP) [18] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 2-0 (21-18, 26-24)
16-Nov 15:00 — Paulikiene/Raupelyte (LTU) [31] – Fleming/Fejes (AUS) [42] 1-2 (24-26, 21-15, 10-15)
16-Nov 16:00 — Shaw/Cheng (USA) [7] – Dani/Tania (ESP) [18] 0-2 (17-21, 17-21)
POOL H
15-Nov 13:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-18, 21-11)
15-Nov 14:00 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Gonzalez/Navas (PUR) [32] 2-0 (21-13, 21-18)
16-Nov 18:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Gonzalez/Navas (PUR) [32] 2-1 (17-21, 21-18, 15-9)
16-Nov 19:30 — Bock/Lippmann (GER) [17] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-12, 21-13)
17-Nov 15:00 — Müller/Tillmann (GER) [8] – Bock/Lippmann (GER) [17] 1-2 (18-21, 21-14, 14-16)
17-Nov 17:00 — Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Churin/Abdala (ARG) [41] 2-0 (21-15, 21-17)
POOL I
14-Nov 09:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Polley/MacDonald (NZL) [33] 2-0 (21-17, 21-13)
14-Nov 12:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-0 (21-18, 21-17)
16-Nov 17:00 — Donlin/Denaburg (USA) [16] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-1 (21-16, 19-21, 15-7)
16-Nov 17:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Polley/MacDonald (NZL) [33] 1-2 (18-21, 21-13, 16-18)
17-Nov 19:30 — Polley/MacDonald (NZL) [33] – Monkhouse/Bélanger (CAN) [40] 2-1 (21-15, 16-21, 15-11)
17-Nov 19:30 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Donlin/Denaburg (USA) [16] 2-0 (21-16, 21-12)
POOL J
15-Nov 15:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Mahassine/Dina (MAR) [39] 2-0 (21-4, 21-9)
15-Nov 18:00 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Stam/Schoon (NED) [34] 0-2 (14-21, 15-21)
16-Nov 19:30 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Stam/Schoon (NED) [34] 2-0 (21-15, 24-22)
16-Nov 20:30 — Vieira/Chamereau (FRA) [15] – Mahassine/Dina (MAR) [39] 2-0 (21-7, 21-11)
17-Nov 21:00 — Melissa/Brandie (CAN) [10] – Vieira/Chamereau (FRA) [15] 2-0 (21-16, 22-20)
17-Nov 21:30 — Stam/Schoon (NED) [34] – Mahassine/Dina (MAR) [39] 2-0 (21-13, 21-12)
POOL K
14-Nov 11:00 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-14, 21-12)
14-Nov 15:00 — Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-16, 21-18)
15-Nov 19:30 — Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-9, 21-11)
15-Nov 20:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Alchin/Johnson (AUS) [35] 2-0 (21-14, 21-18)
17-Nov 20:00 — Alchin/Johnson (AUS) [35] – Paniagua/Payano (DOM) [38] 2-0 (21-14, 21-11)
17-Nov 21:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Klinger D./Klinger R. (AUT) [14] 2-0 (21-17, 22-20)
POOL L
14-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (21-11, 18-21, 11-15)
14-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Yan X./X. Y. Xia (CHN) [37] 0-2 (15-21, 11-21)
15-Nov 19:30 — Annique/Leona (SUI) [13] – Yan X./X. Y. Xia (CHN) [37] 1-2 (21-19, 12-21, 9-15)
15-Nov 22:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Paul/Kunst (GER) [36] 1-2 (14-21, 25-23, 6-15)
16-Nov 20:00 — Clancy/Milutinovic (AUS) [12] – Annique/Leona (SUI) [13] 0-2 (13-21, 19-21)
16-Nov 20:30 — Paul/Kunst (GER) [36] – Yan X./X. Y. Xia (CHN) [37] 2-1 (16-21, 21-18, 15-9)
Lucky losers: 4.00: Alchin/Johnson (AUS) [35] – Fleming/Fejes (AUS) [42]
5.00 Placette/Richard (FRA) [28] – Phillips/Mears (AUS) [43]
6.00 Chamereau/Vieira (FRA) [15] – Scampoli/Bianchi (ITA) [20]
6.00 Maixnerova/Neuschaeferova (CZE) [46] – Corrales/Valiente (PAR) [25]
Sedicesimi di finale: 18-Nov 07:00 — Gonzalez/Navas (PUR) [32] – Ana Patrícia/Duda (BRA) [6]
18-Nov 07:00 — van Driel, E./Bekhuis (NED) [22] – Paul/Kunst (GER) [36]
18-Nov 08:00 — Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) [9] – Müller/Tillmann (GER) [8]
18-Nov 09:30 — Polley/MacDonald (NZL) [33] – Bock/Lippmann (GER) [17]
18-Nov 10:30 — Tina/Anastasija (LAT) [5] – Konink/Poiesz (NED) [26]
18-Nov 11:30 — Dani/Tania (ESP) [18] – Annique/Leona (SUI) [13]
18-Nov 11:30 — Anouk/Zoé (SUI) [11] – Donlin/Denaburg (USA) [16]
18-Nov 12:30 — Davidova/Khmil (UKR) [23] – Melissa/Brandie (CAN) [10]
Sedicesimi di finale: 18-Nov 07:00 — Bryl/Łosiak (POL) [5] – Åhman/Hellvig (SWE) [3]
18-Nov 08:00 — Haussener/Friedli (SUI) [34] – Bassereau/Aye C. (FRA) [13]
18-Nov 09:30 — George/Saymon (BRA) [22] – Cherif/Ahmed (QAT) [10]
18-Nov 09:30 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Amieva/Bueno (ARG) [28]
18-Nov 10:30 — Grimalt/Grimalt (CHI) [36] – Perusic/Schweiner (CZE) [8]
18-Nov 10:30 — Evans/Budinger (USA) [16] – Pedrosa/Campos (POR) [19]
18-Nov 12:30 — Capogrosso T./Capogrosso N. (ARG) [11] – Schalk/Shaw (USA) [9]
18-Nov 12:30 — Partain/Benesh (USA) [32] – Diaz/Alayo (CUB) [6]