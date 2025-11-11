Calcio a 5, le convocate dell’Italia per i Mondiali Femminili 2025: le scelte definitive di Francesca Salvatore

Per Francesca Salvatore, dopo la vittoriosa amichevole finita 4-1 contro l’Argentina, il dado è tratto. La ct della nazionale italiana di calcio a 5 ha scelto le convocate per la prima storica edizione dei Mondiali Femminili di futsal, che si disputeranno nelle Filippine dal 21 novembre al 7 dicembre prossimi.

Da 18 giocatrici preselezionate, sino alle 14 definitive, con la possibilità di tenere un terzo portiere aggregato alla squadra in caso di necessità.

Le escluse sono Arianna Bovo, Rebecca De Siena e Alice Virdis, in un gruppo che capitanato da Ludovica Coppari proverà a centrare il traguardo dei quarti di finale nella competizione iridata, pur sapendo di partire da un girone iniziale complicato che comprende Brasile, Iran e Panama; nel quale sarà necessario arrivare fra le prime due classifica per accedere al tabellone ad eliminazione diretta.

“Più ci si avvicina alla Coppa del Mondo, più ci rendiamo conto che è reale. Quando saremo lì tutte le sensazioni saranno raddoppiate”, dice proprio la ct al sito della Divisione Calcio a 5. “Ci tengo a dire che anche chi non sarà fisicamente nelle Filippine ce lo portiamo emotivamente con noi, giocheremo anche per loro. In questi ultimi anni siamo sempre state un gruppo unito, praticamente sempre le stesse 18 in tutte le ultime convocazioni e si è creato un blocco importante. Purtroppo le scelte in queste competizioni vanno fatte, sono necessarie ed è stato complicato doverle salutare: ma le ringraziamo e cercheremo di fare il nostro massimo scendendo in campo anche per loro”.

Di seguito l’elenco completo delle convocate, i gironi della Futsal Women’s World Cup 2025, il calendario e l’orario delle partite delle azzurre ai Mondiali e i possibili incroci del tabellone.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Women Roma), Denise Carturan (Città di Falconara)

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (Women Roma), Gaby Vanelli (Women Roma), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Ludovica Coppari (Kick Off), Erika Ferrara (Città di Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Rafaela Dal’Maz (Poio Pescamar), Renata Adamatti (CMB);

Aggregata in veste di terzo portiere: Anthea Polloni (Soccer Altamura).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Organizzazione: Adrian Lupinski; Assistente allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Match analyst: Riccardo Manno; Nutrizionista: Jacopo Tadini; Addetto stampa: Matteo Santi; Medici: Andrea Gattelli, Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Daniela Grande e Alessandro Sferrella.

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP PHILIPPINES 2025

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina

GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada

GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda

GRUPPO D: Brasile, Iran, ITALIA, Panama

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A (orari italiani)

Prima giornata, domenica 23 novembre

Italia-Panama, ore 10

Brasile-Iran, ore 12.30

Seconda giornata, mercoledì 26 novembre

Panama-Iran, ore 11

Brasile-Italia, ore 13.30

Terza giornata, sabato 29 novembre

Iran-Italia, ore 10

Panama-Brasile, ore 12.30

LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, lunedì 1 dicembre, ore 11

QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, lunedì 1 dicembre, ore 13.30

QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, martedì 2 dicembre, ore 11

QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto, ore 10

1° posto, ore 12.30