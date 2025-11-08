Calcio a 5: l’Italia femminile batte largamente l’Argentina in un’amichevole verso i Mondiali

Prosegue nel migliore dei modi la preparazione della nazionale italiana femminile di calcio a 5, verso la prima imminente e storica edizione dei Mondiali 2025 di futsal.

Nel ritiro romano delle azzurre, l’avversaria per un’amichevole a porte chiusa era l’Argentina. Coppari e compagne si sono imposte, in rimonta visto l’iniziale, alla fine per 4-1 lanciando un messaggio positivo in vista dell’avventura iridata.

Dopo lo squillo sudamericano di Rossi, l’Italia della ct Francesca Salvatore ha trovato le sue “star”: Boutimah e Adamatti, per andare al riposo 2-1, e Dal’Maz e Bettioli per chiudere le operazioni calando il poker.

“Le vittorie fanno bene al morale – ha affermato la stessa commissaria tecnica al sito della FIGC – ora testa a recuperare le energie e lunedì ripartiremo con lo stesso atteggiamento per poi volare mercoledì per le Filippine: il Mondiale tanto atteso è fra qualche giorno. Andremo a Manila a giocarci il nostro sogno”.

ITALIA-ARGENTINA 4-1 (pt 2-1)

ITALIA: Carutran, Coppari, Berté, Adamatti, Boutimah; A disp. Virdis, Grieco, Mansueto, Vanelli, Bettioli, Polloni, Ghilardi, Dal’Maz, Ferrara, De Siena, Sestari. All. Salvatore

ARGENTINA: Espinazo, Villalba, Espinoza, Rossi, Quevedo; A disp.: Dandrea, Romero, Nunez, Ontiveros, Chiesa, Dupuy, Lopez, Nava. All. Noriega

Marcatori: 1’45’’pt Rossi (A), 12’13’’ Boutimah (I), 12’34’’ Adamatti (I); 4’22’’st Dal’Maz (I), 16’33’’ Bettioli (I)

Arbitri: Marco Moro (ITA), Marco Ottaviani (ITA); Crono: Ivo Colangeli (ITA)

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP PHILIPPINES 2025

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina

GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada

GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda

GRUPPO D: Brasile, Iran, ITALIA, Panama

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A (orari italiani)

Prima giornata, domenica 23 novembre

Italia-Panama, ore 10

Brasile-Iran, ore 12.30

Seconda giornata, mercoledì 26 novembre

Panama-Iran, ore 11

Brasile-Italia, ore 13.30

Terza giornata, sabato 29 novembre

Iran-Italia, ore 10

Panama-Brasile, ore 12.30

LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, lunedì 1 dicembre, ore 11

QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, lunedì 1 dicembre, ore 13.30

QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, martedì 2 dicembre, ore 11

QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto, ore 10

1° posto, ore 12.30