Dove vedere in tv Italia-Spagna oggi, Amichevole calcio a 5: orario, canale, streaming
Dopo la qualificazione ottenuta al termine di uno spareggio ricco di pathos e colpi di scena contro il Kazakistan lo scorso settembre, per gli Europei 2026 di futsal, la nazionale italiana di calcio a 5 è pronta a tornare in campo in preparazione della rassegna continentale.
Match amichevole di grande prestigio, oggi a Campo Ligure (Genova) dalle ore 20: gli azzurri infatti ospiteranno la Spagna, avversaria di mille battaglie e fra le squadre pretendenti alla vittoria finale del Campionato Europeo fra qualche mese. Un test per capire a che punto sono gli uomini di Salvo Samperi nel loro percorso di preparazione al grande appuntamento dell’anno prossimo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto streaming di Italia-Spagna, amichevole di lusso nella marcia d’avvicinamento agli Europei 2026 di calcio a 5. Il match verrà trasmesso in diretta streaming su Vivo Azzurro TV, con OA Sport che vi fornirà la cronaca del match immediatamente dopo il termine della sfida.
CALENDARIO ITALIA-SPAGNA AMICHEVOLE CALCIO A 5
Martedì 11 novembre
Ore 20.00 Italia-Spagna – Diretta streaming su Vivo Azzurro TV
PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA CALCIO A 5: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Vivo Azzurro TV