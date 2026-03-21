Calcio a 5: l’Italia femminile vince nettamente anche la seconda amichevole in Ungheria

Dopo lo 0-9 di un paio di giorni fa, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 fa il bis. Nella seconda amichevole contro l’Ungheria, al Al Vasas Sport Club di Budapest, Coppari e compagne si impongono questa volta con lo score di 2-6.

LA CRONACA

La contesa si sblocca dopo due minuti: Renatinha avvia e conclude l’azione, nel mezzo la sponda di Mansueto, per lo 0-1 delle azzurre propiziato dalla conclusione dell’attaccante italo-brasiliana.

Il match scorre rapidamente, sempre con le ragazze di Francesca Salvatore a dettare i ritmi. A poco più di otto minuti dall’intervallo, arriva il raddoppio sugli sviluppi di un corner: palla rimessa dentro da Renatinha, con De Siena lesta a deviare verso la porta magiara per lo 0-2.

Ultimi due minuti prima del break, botta e risposta: accorciano le magiare con l’azione insistita di Hardon, per il momentaneo 1-2, che diventa però immediatamente 1-3 quando Gaby Vanelli sfrutta la serpentina di Renatinha facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto per segnare a porta vuota. Si va alla pausa con le azzurre sopra di due reti.

La ripresa si apre con le padrone di casa a provarci, ma con un‘Italia cinica che dall’altro lato del campo si eleva all’1-4 grazie all’azione in solitaria di Grieco, che dribbla e scarica un tiro imprendibile per l’estremo difensore ungherese. Szabò e compagne però non demordono, e proprio con la numero 14, trovano il modo – in azione di contropiede – di arrivare sino al capolinea per il 2-4 a poco più di 15′ dalla fine.

Clessidra che inizia a correre. Meno di 10 minuti al termine, Italia e Ungheria si fronteggiano per lo sprint finale. All’improvviso poi, si accende Boutimah: azione pazzesca dell’azzurra che parte da sinistra, salta un’avversaria e arriva davanti al portiere battendola per il punto, meraviglioso, del 2-5

E’ il colpo che decide la partita, l’Ungheria molla subendo anche il 2-6 da Boutimah; sugli sviluppi di un corner. Le locali mettono il portiere di movimento per cercare di accorciare negli ultimi trecento secondi. La mossa però non paga dividendi.

Il match si conclude: l’Italia vince anche questa seconda amichevole con il punteggio esterno di 2-6.