Calcio a 5: l’Italia femminile travolge l’Ungheria nella prima amichevole

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 non sbaglia. Il primo test amichevole in Ungheria, contro la rappresentativa padrona di casa, finisce con un larghissimo 0-9 in favore delle azzurre; che si sono imposte nettamente alla Vasas Sport Club di Budapest.

LA CRONACA

La gara ha una squadra padrona sin dall’inizio. Meno di novanta secondi e Renatinha trova subito il modo di gonfiare la rete avversaria per l’1-0. Le magiare provano a reagire, ma non trovano il modo di fare male, mentre la clessidra scorre. A meno di dieci minuti dalla fine la “valanga italiana” aumenta la sua intensità e il suo fatturato: ancora Renathina, Coppari e poi Ghilardi (perfetto il suo inserimento) trovano il modo di andare a referto. Si va quindi al riposo con lo score di 0-4.

Nella ripresa il canovaccio cambia poco. L’Italia sperimenta molto mischiando le carte e i quintetti, l’Ungheria rimane innocua andando a subire il quinto gol da Mansueto, dopo una buona palla rubata dalle azzurre in fase di pressing, e la sesta marcatura da Grieco.

Meno di quattro minuti alla fine. Arrivano altre reti che definiscono il risultato: la zampata di Maretti e il gol di Gaby Vanelli, oltre alla girata da centravanti consumata di Praticò per lo 0-9 definitivo.

Ungheria e Italia torneranno in campo per la loro seconda amichevole sabato 21 marzo alle ore 17.00