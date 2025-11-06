Calcio a 5: prosegue la preparazione delle azzurre verso i Mondiali Femminili 2025

Lo start dei primi storici Mondiali Femminili di calcio a 5 è sempre più vicino. L’Italia della ct Francesca Salvatore continua il suo raduno di preparazione al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, prima di partire verso le Filippine.

Il gruppo al momento è formato da 18 giocatrici, 3 portieri + 15 elementi di movimento, ma entro l’11 novembre dovrà essere ridotto a 14 unità: “Fa parte del gioco purtroppo, ma questo – spiega Francesca Salvatore – nulla toglie al fatto che sia una ingiustizia, perché so che ognuna di loro ha lavorato e si è sacrificata per sognare il Mondiale. Cercherò di fare delle scelte coscienziose per il bene della squadra e chi resterà fuori la porteremo comunque in campo con noi. Non dobbiamo dimenticarci che la Nazionale e il futsal non finiscono a Manila: il Mondiale nelle Filippine è solo un punto di partenza. Chi ci sarà avrà la responsabilità di produrre futuro e continuità per chi nei prossimi anni indosserà questa maglia”.

Successivamente la testa sarà rivolta alle due amichevoli in programma prima del torneo iridato: una a porte chiuse nella capitale contro l’Argentina, l’altra già in Asia contro il Giappone (il 18 novembre alle ore 9 italiane): “Due gare agonisticamente e fisicamente molto impegnative, ma è ciò che volevamo: preparare le ragazze a ritmi diversi, che sono quelli extraeuropei. Sono sicura che l’atteggiamento non mancherà, né in partita né in allenamento: ci sarà una dedizione massima, perché siamo consapevoli di avere sulle spalle una responsabilità grande, che dovremo essere brave a non tramutare in un peso rendendola invece energia positiva e coinvolgente”. Di seguito l’elenco delle convocate, i sorteggi dei gironi del Mondiale e il calendario dell’Italia.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Women Roma), Denise Carturan (Città di Falconara), Anthea Polloni (Soccer Altamura);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (Women Roma), Gaby Vanelli (Women Roma), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Ludovica Coppari (Kick Off), Erika Ferrara (Città di Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Alice Virdis (Cagliari), Rafaela Dal’Maz (Poio Pescamar), Renata Adamatti (CMB).

Staff – Commissario tecnico: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Organizzazione: Adrian Lupinski (dal 17/11); Assistente allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Match analyst: Riccardo Manno; Nutrizionista: Jacopo Tadini; Addetto stampa: Matteo Santi (dal 17/11); Medici: Andrea Gattelli (dal 3/11 al 20/11), Giuseppe Maccauro (dal 21/11) e Pierluigi Martinelli; Fisioterapisti: Daniela Grande e Alessandro Sferrella.

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP PHILIPPINES 2025

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina

GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada

GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda

GRUPPO D: Brasile, Iran, ITALIA, Panama

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A (orari italiani)

Prima giornata, domenica 23 novembre

Italia-Panama, ore 10

Brasile-Iran, ore 12.30

Seconda giornata, mercoledì 26 novembre

Panama-Iran, ore 11

Brasile-Italia, ore 13.30

Terza giornata, sabato 29 novembre

Iran-Italia, ore 10

Panama-Brasile, ore 12.30

LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, lunedì 1 dicembre, ore 11

QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, lunedì 1 dicembre, ore 13.30

QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, martedì 2 dicembre, ore 11

QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto, ore 10

1° posto, ore 12.30