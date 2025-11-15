Prima battuta d’arresto per l’Italia al Mondiale di beach volley di Adelaide. Nella notte, la coppia azzurra Scampoli/Bianchi ha ceduto in due set alle giapponesi Reika/Shiba, al termine di un match in cui le italiane hanno faticato a trovare continuità nei momenti chiave. Domani si torna subito in campo per una giornata cruciale in chiave qualificazione alla fase a eliminazione diretta: entrambe le coppie italiane saranno impegnate in sfide decisive per restare nella rassegna iridata. Ne parleremo in diretta alle 15 in una puntata speciale di Beach Zone, con Tobia Marchetto ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada: risultati, analisi, classifiche e tutte le novità dalla seconda giornata del Mondiale di Adelaide! Non mancate: vi aspettiamo in live! #BeachVolley #Volleyball #BeachVolleyWorldChampionships #Adelaide2025 #Italia #ScampoliBianchi #Azzurre #OASport #OASportTV #BeachZone #RoadToFinals #MondialiBeachVolley #Sport #VolleyballLife